證監會：加強針對性工具打擊IPO相關失當行為　料明年首季生效

證監會周一（12日）發表諮詢總結，將加強《證券市場上市規則》下具針對性的工具，以處理首次公開招股（IPO）個案及上市後事宜，提升香港上市市場監管效率及投資者保障。

相關修訂料明年首季生效

證監會指，將因應回應者的意見，對有關建議作出若干澄清及輕微修改，然後落實，預期經修訂的《證券市場上市規則》及相關修訂於明年首季生效，最終視乎立法程序進度而定。

有關修訂將容許證監會對上市申請人施加可以在上市後持續適用的條件，並對上市發行人施加上市後條件，作為即時暫停交易以外的替代方案，同時簡化恢復交易的程序。