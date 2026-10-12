月之暗面傳出高層糾紛 正尋求調解

據報，內地人工智能企業月之暗面的高層，正與公司股東進行談判。早前有報道指出，該公司已完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並擬定明年首季在香港進行首次公開募股。

據路透社報道引述，一封在今年3月11日，由代表循環智能部份投資者的律師向月之暗面投資者發出的信，指月之暗面兩名創辦人楊植麟及張宇韜向循環智能投資者作出不實陳述。而循環智能持有月之暗面的9.5%股權。

但路透社表示，上述指控的真實性未能確認，且楊植麟及張宇韜兩人目前並未回應。兩人及月之暗面的代表律師亦曾於2024年11月時指出，相關指控並無法律及事實根據。報道引述消息人士指，循環智能的投資者要求賠償價值等同月之暗面原有股權10.5%。若以該公司在今年6月時的估值，即300億美元計算，相關股份價值約7億美元。