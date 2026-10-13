表明無配股計劃 騰訊擬發50億美元債券 加碼AI資本支出

騰訊控股(0700)啟動大規模離岸融資。外電消息報道，騰訊昨日透過電話會議向投資者表示，計劃發行規模約50億美元債券，所得資金用於人工智能相關資本支出，大部分將直接用於採購高端晶片，以持續加碼AI賽道。騰訊表示沒有發行股票或可轉換債券的計劃，被視為對股權攤薄擔憂的直接回應。

外電引述知情人士透露，騰訊此批債券預計包括15億至20億美元的美元計價債券，以及200億至250億元人民幣(約30億至37億美元)離岸人民幣債券，最早可能於今日定價。騰訊昨已公告，建議根據全球中期票據計劃發行票據，對象為專業投資者，完成發行須視乎全球市場狀況及投資者興趣等因素。