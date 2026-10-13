表明無配股計劃 騰訊擬發50億美元債券 加碼AI資本支出

騰訊控股(0700)啟動大規模離岸融資。外電消息報道，騰訊昨日透過電話會議向投資者表示，計劃發行規模約50億美元債券，所得資金用於人工智能相關資本支出，大部分將直接用於採購高端晶片，以持續加碼AI賽道。騰訊表示沒有發行股票或可轉換債券的計劃，被視為對股權攤薄擔憂的直接回應。
外電引述知情人士透露，騰訊此批債券預計包括15億至20億美元的美元計價債券，以及200億至250億元人民幣(約30億至37億美元)離岸人民幣債券，最早可能於今日定價。騰訊昨已公告，建議根據全球中期票據計劃發行票據，對象為專業投資者，完成發行須視乎全球市場狀況及投資者興趣等因素。
騰訊發債融資發展AI與騰訊近期的資本開支趨勢高度吻合。2026年第二季財報顯示，騰訊在AI項目與算力方面的資本開支大增176%，達到528億元人民幣。消息人士透露，2026年餘下時間至2027年，騰訊資本開支大概率維持高位，按二季度水平測算，年度資本開支將略超2,000億元人民幣。
分析認為，騰訊此番大規模融資目的是迎戰字節跳動、阿里巴巴等對手，防止在AI賽道落後。騰訊正計劃開發對標DeepSeek或月之暗面等先進模型的人工智能產品，並計劃於今年下半年推出Hy4新一代模型。騰訊運營國內規模最大、類似AWS的雲服務之一，資本市場也對騰訊在混元大模型、WorkBuddy等AI效率平台研發進展的認可，是騰訊發債的重要支撐。
全球AI龍頭企業正大舉融資。據高盛最新預計，全球AI融資近6,000億美元。分析認為，騰訊自身在債務端已有相當規模的存量。截至今年6月16日債券發行落地後，未償還票據本金總額約221.8億美元，此次新債發行將進一步充實其AI戰略的資金儲備。昨日騰訊升0.24%，收報425.8元。