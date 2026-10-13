FM財自 | 為甚麼不破底不炒底？

很多人一看到股價跌近「支撐位」，就急着買入，心想，這裡以前撐住過，這次也該反彈。結果卻是買完跌破，於是止損，止損後卻經常遇著隔天立即反彈，甚至當天V彈。 傳統技術分析喜歡把前低位、整數關、均線當成支撐，並把「跌到支撐就買」當成紀律。問題是，支撐之所以叫支撐，是因為過去沒有跌破。一旦跌破，可能成為壓力，而不是便宜貨，把「還沒破」當成「一定不會破」，等於用歷史安慰自己，卻用真金白銀去賭未來。 多年經歷後，筆者習慣反過來做：不破不炒底，跌破才炒底。

意思不是鼓勵炒底，而是拒絕在「可能破、也可能不破」的模糊地帶重倉。真正的機會，往往出現在結構被打破之後。價格已經證明原來的支撐失效，市場情緒到了最悲觀的一刻，這時再研判反彈、反轉，勝率和風險回報才比較清楚。 市場無情地照出人性貪婪 這背後其實是市場行為學。多數人怕踏空、怕錯過上升，寧願早一步「抄底」。機構和大資金卻更擅長在恐慌中完成換手。當人人都在支撐位守候，一旦跌破，止損盤、強制平倉、情緒拋售會一併湧出，把價格推得更低。

若在破位前就滿倉，後面只剩被動的挨打；若你預先想好「破了怎麼辦、收回來又怎麼辦」，策略才可控，而不是被自己的情緒指揮。 當然，跌破也不等於立刻見底，重點仍是，先讓價格說話，再決定自己的動作。支撐破了，可以觀察是否急速下殺後企穩、是否收回破位區、是否V彈。就例如今天的百度，跌破80元整數關，也跌破一年新低，且看隨後如何？ 市場就是一面照妖鏡，無情地照出人性的貪婪、恐懼與傲慢。放下對「精準預測」的執念，把精力放回自己的持倉與風制上。在金融市場裡，活得久，永遠比一時賺得多來得重要。

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