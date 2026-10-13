AI預測勝過人類專家 美國初創公司看準商機 用於股市走勢、企業決策、科研

看好人工智能(AI)能做出比人類專家更準確的預測，美國數家初創公司正將AI預測模型轉化為龐大商機，應用於股市走勢、地緣政治等方面，甚至流行歌手的排行榜表現。 預測公司FutureSearch共同創辦人Dan Schwarz認為，到了2030年，「我們會覺得過去用來做決策的方式，完全是石器時代思維」。AI預測模型憑著從公開及私人來源取得的大量資料，表現與最優秀的「超級預測者」(superforecasters)不相上下。超級預測者是指對事件的估算結果，明顯優於一般人的天賦異稟者。 網上預測平台Metaculus上月舉辦的競賽中，兩個AI模型分別拿下前兩名，參賽者包括人類及非人類。Schwarz說，FutureSearch內部的超級預測者Tom Liptay估計，中期而言「他的工作不保」，「他知道這些東西(AI)會超越他」。

AI預測公司Preseen的Theo Summer曾將其預測系統投入真實市場測試，短短7個月內，這套系統將35美元的本金翻至190萬美元。 AI預測並非保證結果，而是界定事件發生機率，交叉檢驗數個相互關連事件的假設，例如油價變動與中東戰爭。

Preseen另一位共同創辦人Veniamin Veselovsky指出：「最快吸引到的買家通常是避險基金，因為只要他們認為某件事能賺錢，動作就會很快。」 演算法形塑華爾街市場已逾10年，但AI預測的興起，很可能進一步提升金融市場的自動化程度。AI預測公司Mantic共同創辦人Toby Shevlane表示：「我認為它大概已經有點影響，因為我們已有客戶在做交易決策時使用。」 數百萬美國人使用的預測市場Kalshi與Polymarket，AI的使用也逐漸流行。Veselovsky指出，無法取得昂貴AI工具的散戶，可能很快就無法從這類消費者導向的交易網站中獲利，因為「這些網站很快就會被AI預測系統主導」。