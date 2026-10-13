日媒：Anthropic日本首座數據中心擬設於大阪 投資1萬億日圓

日媒報道，日本大型電信公司NTT正磋商在大阪府設立提供美國Anthropic所用的數據中心。這將是Anthropic在日本的首座數據中心，建設費用估計高達1萬億日圓(約495.5億港元)。
《日本經濟新聞》周二(13日)引述多名知情人士報道，NTT的子公司NTT DATA集團與Anthropic正磋商於大阪府南部的灣岸地區建設數據中心，並計劃在2026年度內簽約。這座數據中心預計2028年開始局部運作。
這座數據中心的容量最多為500MW。若大量導入搭載先進圖形處理器(GPU)的伺服器以處理人工智能(AI)所需的資料，整體設施投資額預計將擴大至數萬億日圓。
根據美國史丹福大學一項調查，截至2026年3月，Anthropic開發的先進AI模型在性能方面已超越OpenAI及Google，在全球企業中排名第一。
數據中心及雲端服務是日本政府17個戰略領域中的重點產品與技術。目標是在2035年度前由公私部門合計投入32.7萬億日圓(約1,620.7億港元)，涵蓋數據中心及蓄電池等領域。數據中心涉及伺服器、冷卻設備和電力基建等廣泛的供應鏈，因此，若建設計劃增加，有望帶動相關產業投資。
Anthropic正考慮在亞洲多個國家新成立數據中心，各國也積極爭取其進駐。路透社上月報道，Anthropic已在澳洲簽訂首份數據中心租賃合約。
在日本，相較於首都圈，關西地區的電力供應較為充裕，接入電網所需的時間也較短。此外，沿海地區有許多適合興建數據中心的土地，例如大型工廠的舊址，因此關西被認為是具有發展潛力的數據中心建設地點。
報道指，數據中心的規劃面臨電力供應問題。由於透過電網從電力公司的發電廠取得500MW 的電力需要一段時間，因此初期預計將採用燃料電池等替代電源。