日媒：Anthropic日本首座數據中心擬設於大阪 投資1萬億日圓

日媒報道，日本大型電信公司NTT正磋商在大阪府設立提供美國Anthropic所用的數據中心。這將是Anthropic在日本的首座數據中心，建設費用估計高達1萬億日圓(約495.5億港元)。

《日本經濟新聞》周二(13日)引述多名知情人士報道，NTT的子公司NTT DATA集團與Anthropic正磋商於大阪府南部的灣岸地區建設數據中心，並計劃在2026年度內簽約。這座數據中心預計2028年開始局部運作。

這座數據中心的容量最多為500MW。若大量導入搭載先進圖形處理器(GPU)的伺服器以處理人工智能(AI)所需的資料，整體設施投資額預計將擴大至數萬億日圓。