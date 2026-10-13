恒生指數倒升74點　滙控升逾1%　聯想逆市跌近4%

國際油價回升，加上晶片股及大型科技股普遍受壓，美股三大指數個別發展。恒指昨日反覆升59點後，今早（13日）受壓低開99點，報24,172點。大市低開後，跌勢曾擴大至最多283點，低見23,987點後，大市開始止跌回穩，跌幅不斷收窄，收窄至半日跌95點，報24,176點，兩萬四關失而復得。大市午後繼續收窄跌幅，並收復全部失地並轉升，最終倒升74點，收報24,345點，以全日最高位收市，成交1,875.66億元。國指升6點，報8,174點；科指跌32點，報4,136點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.14%，報425.2元；美團（3690）升0.7%，報72.3元；京東（9618）跌3.32%，報104.9元；阿里巴巴（9988）跌0.92%，報107.2元；百度（9888）跌0.18%，報81.65元；小米（1810）升2.12%，報25.04元；快手（1024）跌0.34%，報29.16元；網易（9999）跌1.81%，報195.5元。