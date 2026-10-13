AI影片大模型企業愛詩科技落戶數碼港

AI影片大模型公司愛詩科技（AIsphere）今日(13日)宣布其香港辦公室在香港數碼港正式開幕，並宣布啟動「數智香港·愛詩AI百業共創計劃」，向香港各界發出合作邀請。 愛詩科技聯合創始人兼總裁謝旭璋表示，香港擁有國際化的視野、紮實的科研基礎和活躍的創意產業，是公司全球發展的重要一站。作為港投公司科技生態圈的企業，公司希望成為連接香港各行業的AI樞紐。未來，愛詩科技將和香港本地高校共同舉辦AI影片模型相關的學術論壇，更希望與本地企業、青年與創作者一起，把AI影片和實時世界模型的能力真正用到產業和創作中。

開幕當日，愛詩科技與在港科技企業、高等院校及青年社會團體簽署多項戰略合作文件，共同推動香港AI應用的落地與發展。在產業合作方面，公司與空間智能企業其域創新達成戰略合作，融合真實世界三維重建與AI影片生成技術，圍繞影視、文旅、地產等行業場景探索聯合解決方案，攜手開拓海外市場；在教育科研方面，公司與香港理工大學開展合作，將AI影片創作引入人文教學，結合中國歷史與文化課程，探索負責任AI與數字敘事的教學實踐，並在此基礎上拓展人才培養、學生實習及聯合研究等合作方向，推動產學研協同發展。