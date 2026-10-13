證監會搗破兩新股造假集團　勒令茶百道停牌　凍結逾46億資產

證監會周二（13日）表示，已對兩個集團採取行動，因它們涉嫌參與欺詐計劃，意圖就首次公開招股（IPO）的股份需求營造虛假或非真實的表象。證監會指3隻股份涉案，其中勒令2隻停牌，包括撥康視雲（2592）及茶百道（2555），而天聚地合（2479）因未能刊發業績，在早前被勒令停牌。證監會指，由於調查仍在進行中，不會作進一步評論。 茶百道在周二開市前刊發通告宣布停牌，表示港交所已應證監會指令停止公司股份買賣。證監會表示，高度關注茶百道的IPO可能曾被人為操縱，意圖就茶百道的股份需求營造非真實的表象。在證監會繼續進行調查期間，暫停茶百道的股份交易，對為該股維持一個有秩序和公平的市場及維護投資大眾的利益是有需要或合宜的。

孫然及8家相關公司被凍結逾43億 歷來最高金額 證監會指出，就第一個可疑集團而言，證監會已向6家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理孫然及8家相關公司名下客戶帳戶內的資產，以43.79億元為限，屬證監會歷來同類案件中的最高限制金額。而第一個可疑集團涉嫌參與有關撥康視雲、茶百道的IPO欺詐計劃。 會方提及，對於第二個可疑集團而言，已向29家經紀行發出限制通知書，禁止它們處理或處置劉浩然、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited，以及Kaufmann & Company Pan-Asia Limited，該三個實體名下客戶賬戶內的資產，以2.85億元為限。這可疑集團涉嫌參與有關天聚地合的IPO欺詐計劃。

部分IPO所得款項或暗中回流承配人 有關可疑集團涉嫌參與欺詐計劃，當中部分首次公開招股所得款項可能已根據上市公司與該等集團之間未有披露的協議，被轉離有關公司，作所謂的金融產品投資之用。該等協議可能促使首次公開招股所得款項暗中回流至主要首次公開招股承配人或其關連人士。 經紀行並非調查對象 不影響運作 證監會指，收到限制通知書的經紀行並非證監會調查的對象，有關限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。 梁鳳儀：證監會零容忍操縱IPO