年輕一代不執著天然鑽石？珠寶品牌看好實驗室鑽石市場

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」貴為經典廣告金句，成功讓鑽石成為現代人婚姻的一部分。不少情侶都鍾情天然鑽石，對實驗室培育鑽石抱有抗拒態度，但珠寶品牌創辦人接受《am730》訪問時透露，很多新人在挑選鑽戒時，最初都介意實驗室培育鑽石，但最後仍「轉軚」購買作為婚戒，直言最大原因是年輕一代更加看重性價比，直言實驗室培育鑽石在年輕人市場有很大優勢。 記者：張浩楊 攝影：蘇文傑 實驗室培育鑽石(Lab-Grown Diamond)又稱培育鑽石，是指在實驗室環境中透過特定技術及科學程序培育出來的鑽石，其化學結構本質上與與天然鑽石相同，兩者均主要由碳元素以立方晶系結晶而成，所有原子之間由共價鍵(covalent bond)連接，並組成巨型共價結構(giant covalent structure)。

珠寶品牌Mohabat創辦人Gali Li向《am730》表示，高品質的天然鑽石，一卡價錢動輒索價逾10萬元，而實驗室培育鑽石，一卡價格大概只是十分之一。她直言看好實驗室培育鑽石市場發展，有力在未來鑽石市場與天然鑽石爭一日之長短，當中最大優勢是價格，她認為可以吸引更多客戶。 有客人揀婚戒時「轉軚」 不少購買鑽石的客人都是「結婚客」，Gali透露買婚戒的客人只佔該公司生意三成左右。她憶述，有客人帶同另一半到店舖，原先想挑選天然鑽石作婚戒，但在得知與實驗室培育鑽石價格差距後便「轉軚」；她引述客人的另一半表示，剩下的錢可用來「升級」渡蜜月，「由去日本改為去歐洲」。Gali笑言，購買實驗室培育鑽石作為婚戒是「三贏」，「可以最少價錢買婚戒、餘下的錢用作『升級』渡蜜月，仲可以增加禮金」。

45歲以上客人偏好天然鑽石因保值 對於近期天然鑽石價格在低位徘徊，Gali指即使天然鑽石價格下跌兩至三成，仍與實驗室培育鑽石價格有距離，但她說無可否認，有客人因為天然鑽石跌價，繼續選購天然鑽石。她指，天然鑽石核心客群為45歲以上的客人，因為他們認為天然鑽石保值，但她補充，近年這批客人開始考慮實驗室培育鑽石，因為可以以較低價格，買入更大卡數的鑽石，「有客人透露不滿自己天然鑽石的大小，不及朋友實驗室培育鑽石的飾物，而決定購買更大卡數實驗室培育鑽石的鑽飾。」

實驗室培育鑽石一樣會有證書 對於市面上有網店以低價售賣鑽石首飾，Gali認為部分網店價格甚至低至不合理，她相信這類網店是使用品質次一等的實驗室培育鑽石。她提醒消費者，購買鑽石首飾時要留意證書，即使是實驗室培育鑽石一樣會有證書，強調不要購買無證書的鑽石，否則容易買到低品質的產品。她補充，即使有證書，亦需要留意是否由認受性較高的鑑定機構發出，例如GIA（美國寶石研究院）及IGI（國際寶石學院）等。她提及，消費者亦需要留意鑽石是否經過「改色」，即經過處理後變為無色或其他顏色；以及留意鑽石的螢光等級，兩者皆會在證書上標明。