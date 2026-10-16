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出版：2026-Oct-16 10:00
更新：2026-Oct-18 10:00

年輕一代不執著天然鑽石？珠寶品牌看好實驗室鑽石市場

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專訪｜年輕一代不執著天然鑽石？珠寶品牌看好實驗室鑽石市場

專訪｜年輕一代不執著天然鑽石？珠寶品牌看好實驗室鑽石市場

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」貴為經典廣告金句，成功讓鑽石成為現代人婚姻的一部分。不少情侶都鍾情天然鑽石，對實驗室培育鑽石抱有抗拒態度，但珠寶品牌創辦人接受《am730》訪問時透露，很多新人在挑選鑽戒時，最初都介意實驗室培育鑽石，但最後仍「轉軚」購買作為婚戒，直言最大原因是年輕一代更加看重性價比，直言實驗室培育鑽石在年輕人市場有很大優勢。

記者：張浩楊　攝影：蘇文傑

實驗室培育鑽石(Lab-Grown Diamond)又稱培育鑽石，是指在實驗室環境中透過特定技術及科學程序培育出來的鑽石其化學結構本質上與與天然鑽石相同，兩者均主要由碳元素以立方晶系結晶而成，所有原子之間由共價鍵(covalent bond)連接，並組成巨型共價結構(giant covalent structure)。

Gali指即使天然鑽石價格下跌兩至三成，仍與實驗室培育鑽石的價格有著差距。(蘇文傑攝) Gali指即使天然鑽石價格下跌兩至三成，仍與實驗室培育鑽石的價格有著差距。(蘇文傑攝) Gali指天然鑽石核心客群為45歲以上的客人。(蘇文傑攝) Gali指天然鑽石核心客群為45歲以上的客人。(蘇文傑攝)

珠寶品牌Mohabat創辦人Gali Li向《am730》表示，高品質的天然鑽石，一卡價錢動輒索價逾10萬元，而實驗室培育鑽石，一卡價格大概只是十分之一。她直言看好實驗室培育鑽石市場發展，有力在未來鑽石市場與天然鑽石爭一日之長短，當中最大優勢是價格，她認為可以吸引更多客戶。

有客人揀婚戒時「轉軚」

不少購買鑽石的客人都是「結婚客」，Gali透露買婚戒的客人只佔該公司生意三成左右。她憶述，有客人帶同另一半到店舖，原先想挑選天然鑽石作婚戒，但在得知與實驗室培育鑽石價格差距後便「轉軚」；她引述客人的另一半表示，剩下的錢可用來「升級」渡蜜月，「由去日本改為去歐洲」。Gali笑言，購買實驗室培育鑽石作為婚戒是「三贏」，「可以最少價錢買婚戒、餘下的錢用作『升級』渡蜜月，仲可以增加禮金」。

Gali看好實驗室培育鑽石市場發展。(蘇文傑攝)

Gali看好實驗室培育鑽石市場發展。(蘇文傑攝)

45歲以上客人偏好天然鑽石因保值

對於近期天然鑽石價格在低位徘徊，Gali指即使天然鑽石價格下跌兩至三成，仍與實驗室培育鑽石價格有距離，但她說無可否認，有客人因為天然鑽石跌價，繼續選購天然鑽石。她指，天然鑽石核心客群為45歲以上的客人，因為他們認為天然鑽石保值，但她補充，近年這批客人開始考慮實驗室培育鑽石，因為可以以較低價格，買入更大卡數的鑽石，「有客人透露不滿自己天然鑽石的大小，不及朋友實驗室培育鑽石的飾物，而決定購買更大卡數實驗室培育鑽石的鑽飾。」

Gali提醒消費者，購買鑽石首飾時要留意證書，即使是實驗室培育鑽石一樣會有證書。(蘇文傑攝) Gali強調一般消費者很難用肉眼分辨假鑽，除非對其有一定研究，否則需使用儀器檢測。(蘇文傑攝) 可以透過儀器檢測假鑽，圖為假鑽。(蘇文傑攝) 可以透過儀器檢測假鑽，圖為鑽石。(蘇文傑攝)

實驗室培育鑽石一樣會有證書

對於市面上有網店以低價售賣鑽石首飾，Gali認為部分網店價格甚至低至不合理，她相信這類網店是使用品質次一等的實驗室培育鑽石。她提醒消費者，購買鑽石首飾時要留意證書，即使是實驗室培育鑽石一樣會有證書，強調不要購買無證書的鑽石，否則容易買到低品質的產品。她補充，即使有證書，亦需要留意是否由認受性較高的鑑定機構發出，例如GIA（美國寶石研究院）及IGI（國際寶石學院）等。她提及，消費者亦需要留意鑽石是否經過「改色」，即經過處理後變為無色或其他顏色；以及留意鑽石的螢光等級，兩者皆會在證書上標明。

有部分商家以假鑽，包括莫桑石、蘇聯石等魚目混珠充當鑽石。Gali強調一般消費者很難用肉眼分辨，除非他們對其有一定研究，或使用儀器檢測，所以消費者最重要是選擇揀在信譽良好的商家購買。Gali亦表示，難以分辨實驗室培育鑽石與天然鑽石，因為兩者成分完全相同，須透過實驗室精密儀器或鑑定證書才能辨識。

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