周大福人壽｜以穩健分紅理念 成就長遠財富價值

環球市場瞬息萬變，利率與投資市場或會出現波動，令不少客戶重新審視財富管理的核心：比起追求短期收益，回報能否經得起時間考驗更為重要。周大福人壽秉持長遠穩定回報的分紅理念，以審慎的資產負債管理和嚴謹的投資治理為基礎，透過多元化環球投資配置及卓越風險管理，兼顧回報與穩定性，致力創造長遠價值。這份堅持體現於三大皇牌產品系列 1 連續十年 2 達100%或以上的分紅實現率，以及分紅美元保單非保證積存年利率連續14年維持於4.25% 3 。即使面對市場波動，我們仍致力兌現承諾，讓客戶更有信心實現長遠人生目標。

最新推出的「飛揚．88」儲蓄保險計劃，更進一步體現此理念，結合周大福人壽穩健的分紅理念和財務實力，協助客戶兼顧財富增值與延續，有序規劃長遠傳承藍圖。 計劃以雙重8%增值優勢為核心：客戶附加「價值躍升選項」並預繳全數保費，可享最少8%、最高10%的限時首年保費折扣優惠*；配合市場特有 # 的8%「傳承心意金」*，進一步提升財富增值及傳承效益。附加「價值躍升選項」可提升保單於整個保障期內的保證現金價值及保單總價值以加快回本。計劃同時提供市場特有 # 的「財富增值調配選項」*，以及「保單分拆選項」*、「靈活保單價值提取」*和「人生大事選項」*等計劃特點和保單服務，協助客戶靈活規劃資產配置、提取與傳承安排。

2 上述產品系列在2015年至2024年度生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利／復歸紅利／終期紅利／終期分紅的分紅實現率均達到100%或以上。過往分紅實現率資料及表現僅供參考，並不能作為分紅產品未來表現的指標。

1 三大皇牌產品系列包括(i)「盛世」/ 「匠心」系列 (「飛揚．88」同系列產品 )、(ii)「守護168」系列 (「守護家倍198」同類型產品 )及(iii)「愛豐盛」系列 (「榮耀世代」同類型產品 ) 。

保單的真正價值，在於持續兌現承諾。周大福人壽將繼續以穩健分紅理念為基石，結合產品創新與靈活規劃，陪伴客戶跨越不同人生階段，將財富與心意延續至下一代。

3 截至2026年9月21日，本公司之分紅美元保單的積存年利率自2013年起一直穩定維持在4.25%，惟此利率並非保證，並會不時作出調整。

#「市場特有」之計劃特點為比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄保險產品後所得出之結果，截至2026年9月21日。

* 此文章乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張、保單文件、有關保單服務宣傳單張、相關服務申請書及「保單服務確認通知書」。