中電源動與現代貨箱碼頭聯手 推動港口電氣化 加快綠色航運發展

中電源動與現代貨箱碼頭日前簽署合作備忘錄，共同為現代貨箱碼頭在香港的設施制訂電氣化路線圖，並探索創新減碳方案，以配合香港特區政府的政策方向，加快構建更綠色、更可持續的航運生態圈。
根據合作備忘錄，中電源動與現代貨箱碼頭將結合雙方在能源基建及港口營運方面的專業優勢，訂立一套全方位推動港口電氣化及綠色轉型的方案。中電源動會配合現代貨箱碼頭的減碳策略和長遠可持續發展目標，在多方面作研究，包括為貨櫃船提供岸電設施、貨櫃拖車換電方案、電動車及流動設備充電基礎設施，以及支援電動駁船的電力基建配置。
中電源動集團總裁吳永豪表示，中電源動與現代貨箱碼頭合作提供一站式方案，推動航運業減碳轉型，以鞏固香港作為國際航運中心的競爭力。從支援遠洋船舶加注綠色船用燃料，到探索港口營運的創新電氣化方案，中電源動致力推動香港發展成為綠色智慧港口。
現代貨箱碼頭有限公司集團董事總經理盧偉民表示，自訂立2030年目標致力將營運中直接溫室氣體排放減至零，集思廣益已確立三大減碳路徑。隨著電池技術日趨成熟，電氣化已成為碼頭長遠減碳的重要方向之一，再輔以其他綠色替代燃料。同時，集團亦致力支持船公司及駁船營運商邁向綠色轉型。
簽署合作備忘錄後，中電源動將與現代貨箱碼頭就各項目展開一系列可行性研究及技術評估，制訂分階段路線圖，以推動現代貨箱碼頭實現長遠電氣化及可持續發展目標。