中電源動與現代貨箱碼頭聯手 推動港口電氣化 加快綠色航運發展

中電源動與現代貨箱碼頭日前簽署合作備忘錄，共同為現代貨箱碼頭在香港的設施制訂電氣化路線圖，並探索創新減碳方案，以配合香港特區政府的政策方向，加快構建更綠色、更可持續的航運生態圈。

根據合作備忘錄，中電源動與現代貨箱碼頭將結合雙方在能源基建及港口營運方面的專業優勢，訂立一套全方位推動港口電氣化及綠色轉型的方案。中電源動會配合現代貨箱碼頭的減碳策略和長遠可持續發展目標，在多方面作研究，包括為貨櫃船提供岸電設施、貨櫃拖車換電方案、電動車及流動設備充電基礎設施，以及支援電動駁船的電力基建配置。