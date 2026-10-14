中環最長大型橫向建築 Central Yards 1期料明年開幕

「Central Yards」第1期寫字樓面積約31萬方呎，李家誠指，項目較早階段已落實70%出租率，另約30%有不少洽談中，「相信很快、或短中期可以向大家公布」，對目前洽租情況「感到鼓舞」。同系區內甲廈「The Henderson」出租率達95%，對本港甲級寫字樓市場完全有信心。

恒基地產(012)旗下中環新海濱項目「Central Yards」第1期預計明年開幕，涉約71萬方呎樓面，恒地聯席主席李家誠表示，對項目寫字樓及零售空間出租情況感到鼓舞，目前寫字樓部分出租率已超過70%，涉及樓面約22.3萬方呎。零售方面則獲知名時裝設計師Kim Jones的個人品牌成為首個進駐商戶，開設全球首個個人品牌旗艦店。

設全港唯一私營百老匯大劇院

項目分兩期發展，提供約85萬方呎零售面積，寫字樓樓面共約67萬方呎。第1期明年開幕，第2期將於2032年落成。項目採用橫向建築設計有別於傳統摩天大樓設計。李家誠稱，項目將會是中環最長大型橫向的建築，橫跨400米連結中環與維港，重新塑造香港的天際線；並設全港唯一私營百老匯大劇院及十二個世界級戶外活動場地。

「Central Yards」第1期項目零售空間覆蓋地下至三樓樓層，設有五個標誌性複式概念店，Kim Jones全球首間旗艦店將進駐其中之一，面積約4,000方呎，橫跨兩層樓面，設有開放式露台、內部樓梯及連接室內外空間的入口。