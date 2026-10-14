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財經
出版：2026-Oct-14 10:23
更新：2026-Oct-14 12:26

恒生指數半日倒升39點　小米逾半成(更新)

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恒生指數低開62點，報24,282點。(資料圖片)

恒生指數低開62點，報24,282點。(資料圖片)

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）重申，聯儲局今年再需要再加息1次，以抑制通脹，美股三大指數下挫。恒指昨日先跌後回升74點，守住兩萬四關後，今早（14日）低開62點，報24,282點。大市低開後，跌幅隨即擴大，一度跌230點，低見24,115點後喘定，大市逐步收窄跌幅，並由跌轉升，半日倒升39點，報24,384點，成交867.39億元。國指升20點，報8,195點；科指升66點，報4,203點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.05%，報425元；美團（3690）升4.77%，報75.75元；京東（9618）升1.24%，報106.2元；阿里巴巴（9988）升3.45%，報110.9元；百度（9888）升1.04%，報82.5元；小米（1810）升5.51%，報26.42元；快手（1024）升2.47%，報29.88元；網易（9999）升1.64%，報198.7元。

聯想（992）升2.12%，報31.76元。

晶片股方面，中芯國際（981）跌0.45%，報55.3元；華虹宏力（1347）升0.18%，報85.25元。

滙控（005）跌1.13%，報149元。友邦（1299）跌0.14%，報72.95元。

泡泡瑪特（9992）跌0.53%，報149.4元。

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