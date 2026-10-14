恒生指數反覆跌31點　小米升逾半成　美團升逾6%(更新)

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）重申，聯儲局今年再需要再加息1次，以抑制通脹，美股三大指數下挫。恒指昨日先跌後回升74點，守住兩萬四關後，今早（14日）低開62點，報24,282點。大市低開後，跌幅隨即擴大，一度跌230點，低見24,115點後喘定，大市逐步收窄跌幅，並由跌轉升，半日倒升39點，報24,384點。大市午後繼續發力，大市升幅擴大至最多179點，高見24,524點後，升幅逐步收幅，尾市蒸發全部升幅，大市由升轉跌，最終跌31點，收市報24,314點，成交1,934.75元億元。國指升8點，報8,183點；科指升37點，報4,174點。