恒生指數反覆跌31點　小米升逾半成　美團升逾6%(更新)

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）重申，聯儲局今年再需要再加息1次，以抑制通脹，美股三大指數下挫。恒指昨日先跌後回升74點，守住兩萬四關後，今早（14日）低開62點，報24,282點。大市低開後，跌幅隨即擴大，一度跌230點，低見24,115點後喘定，大市逐步收窄跌幅，並由跌轉升，半日倒升39點，報24,384點。大市午後繼續發力，大市升幅擴大至最多179點，高見24,524點後，升幅逐步收幅，尾市蒸發全部升幅，大市由升轉跌，最終跌31點，收市報24,314點，成交1,934.75元億元。國指升8點，報8,183點；科指升37點，報4,174點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.42%，報423.4元；美團（3690）升6.64%，報77.1元；京東（9618）升1.14%，報106.1元；阿里巴巴（9988）升3.08%，報110.5元；百度（9888）升0.49%，報82.05元；小米（1810）升5.35%，報26.38元；快手（1024）升1.24%，報29.52元；網易（9999）升0.87%，報197.2元。
聯想（992）跌2.25%，報30.4元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌2.25%，報54.3元；華虹宏力（1347）跌2.41%，報83.05元。
滙控（005）跌1.79%，報148元。友邦（1299）跌0.41%，報72.75元。
泡泡瑪特（9992）跌0.8%，報149元。