內地9月CPI升0.9%遜預期　PPI升5%創逾4年高

國家統計局周三（14日）公布，9月全國居民消費價格（CPI）按年升0.9%，略低於市場預期的1%，升幅較上月擴大0.1個百分點；按月上漲0.2%，升幅較上月回落0.2個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，與上月相同。工業生產者出廠價格（PPI）按年升5%，升幅較上月擴大1.2個百分點，創2022年6月以來最高。今年首9個月，PPI上升2.3%。
9月份食品價格按年下降1.7%，非食品價格按年上漲1.5%。按月比，9月CPI上漲0.2%，當中食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%。
CPI方面，能源價格是主要拉動因素，汽油價格按年大漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，帶動能源價格漲幅由上月4.1%擴大至7.3%；黃金飾品價格上漲22.5%，數據存儲設備升46.7%、計算機升21.8%、移動電話升14.9%。
9月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.9%，影響CPI下降約0.26個百分點。食品中，鮮菜價格下降8.1%，影響CPI下降約0.14個百分點；畜肉類價格下降3.7%，影響CPI下降約0.15個百分點，其中豬肉價格下降10%；鮮果價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；蛋類價格上漲14.3%，影響CPI上漲約0.07個百分點。