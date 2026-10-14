創辦人陶華碧重掌老乾媽　用AI系統去年賺54億

貴州辣椒醬民企「老乾媽」曾接班人營運失當，改用低價辣椒令風味改變，導致銷量下跌，逼得年逾七旬的創辦人陶華碧出山救亡。陶華碧重掌公司後，在數年間令「老乾媽」辣椒醬重獲市場肯定，公司2025年全年收入創新高，由42億人民幣回升至54億人民幣，而近期公司還用上了AI協助篩選辣椒。
用AI系統篩選辣椒
據內媒報道，老幹媽常務副總、首席品質官李鑫在出席活動披露，去年「老乾媽」全年營收達到54 億元人民幣，創下公司歷史新高。他提及，公司引入人工智能（AI）視覺質檢系統，關鍵產品不良率降至0.02%，以前整條流水線上有超過600位挑選辣椒的工人，現在就保留了48位工人，負責最後一道經驗把關。
李鑫指，過去純靠人工篩選辣椒，而現在AI系統上線後，攝影機直接就能識別辣椒品質，分揀精度也比人工高。
接班人為降成本轉用河南辣椒 致品牌口碑受損
在2014年，陶華碧開始退居二線，將公司交棒予兩名兒子經營，由大兒子李貴山負責銷售，二兒子李妙行負責生產。李妙行為了降低成本，將部分較貴價的貴州辣椒，轉為價格較低的河南辣椒，但導致辣椒醬變味，被消費者批評失去原有風味、變得不好吃，導致品牌口碑受損。在2019年，當時72歲的陶華碧決定重回公司「救火」，決定立即恢復採用貴州辣椒。
內媒報道引述公司財務報道，「老乾媽」曾一度營收持續下跌，在2016年收入為45億元，2018年跌至43億元，至2021年再降至約42億元。