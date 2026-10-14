創辦人陶華碧重掌老乾媽　用AI系統去年賺54億

貴州辣椒醬民企「老乾媽」曾接班人營運失當，改用低價辣椒令風味改變，導致銷量下跌，逼得年逾七旬的創辦人陶華碧出山救亡。陶華碧重掌公司後，在數年間令「老乾媽」辣椒醬重獲市場肯定，公司2025年全年收入創新高，由42億人民幣回升至54億人民幣，而近期公司還用上了AI協助篩選辣椒。

用AI系統篩選辣椒

據內媒報道，老幹媽常務副總、首席品質官李鑫在出席活動披露，去年「老乾媽」全年營收達到54 億元人民幣，創下公司歷史新高。他提及，公司引入人工智能（AI）視覺質檢系統，關鍵產品不良率降至0.02%，以前整條流水線上有超過600位挑選辣椒的工人，現在就保留了48位工人，負責最後一道經驗把關。