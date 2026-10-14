內地股市 四大指數齊跌

上證綜合指數報3767點，跌33點，跌幅0.88%。

深證成份指數報12110點，跌243點，跌1.97%。

創業板指數報2866點，跌91點，跌3.1%。

滬深300指數報4217點，跌58點，跌1.36%。

內地股市下跌，市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至1.41萬億元人民幣(下同)。

上證指數最高升至3811點，午後大市轉跌，最低跌至3761點，成交6624.92億元。深成指低開45點，隨後一度回穩，最高升至12383點，隨後再度下滑，最低跌至12097點，成交7518.99億元。