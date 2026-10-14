大新金融溫嘉煒：內地9月進出口增速均加快 料全年通脹約為1%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，整體而言，內地9月消費物價通脹回升，主要是由於能源及通訊設備價格漲幅擴大，但食品價格持續疲軟，其他零售價格大致溫和，服務價格反映消費動力仍然不足。中東衝突持續，短期仍需留意國際油價，以及AI熱潮推高成本對通訊設備價格的影響。該行估計今年全年消費物價通脹約為1%。

內地9月消費物價指數按年升至0.9%，低於市場預期的1%。當中非食品價格升至1.5%，交通燃料價格升至14.9%，通訊設備價格升至14.3%；食品價格則跌至1.7%。扣除食品及能源的核心通脹維持1%的按年升幅。