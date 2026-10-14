華夏基金(香港)與Lesha Bank簽署諒解備忘錄

根據該諒解備忘錄，雙方將在適用之監管及商業考量下，共同開發投資產品方案。卡塔爾將推出一隻中國股票基金。華夏基金(香港)行政總裁甘添表示，這也是華夏基金在中東市場的首個戰略合作。通過該基金，希望為卡塔爾及中東合資格投資者提供渠道，以投資中國的新質生產力企業。同時，令中東合資格投資者提升其全球投資配置的分散度。

華夏基金(香港)與Lesha Bank、卡搭爾金融中心監管局(QFCRA)今日宣布簽署諒解備忘錄，以加強中國與海灣合作委員會(GCC)地區在投資、商業及資本市場領域的合作。

Lesha Bank集團行政總裁 Mohammed Ismail Al Emadi 表示，推出一隻符合伊斯蘭教法的中國股票基金。該基金在該行的資產管理業務板塊下構建，將受伊斯蘭教法合規投資框架規管。此次合作亦有助深化兩國經濟與投資聯結。

中國股票市場在2026年正經歷著由板塊主導的復甦。在利好政策、關鍵行業盈利改善、及合理估值等背景支持下，該行對中國市場的長期潛力持樂觀態度。該基金可為卡塔爾及GCC合資格投資者提供一個具風險管理的投資工具。

Lesha Bank 擔住該基金的投資經理，華夏基金(香港)擔任該基金的副投資經理，負責投資決策及流動性管理。