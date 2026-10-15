預期明第四季實施 配合市場需求 港股T+1或延遲推行

港交所原本計劃最快明年第四季，將股票結算周期由現行的T+2縮短至T+1。惟昨日有本地傳媒引述消息指，相關措施或會推遲實行，主要因為現時很多市場參與者表示希望在實施前，有更多時間作培訓，新的目標時間表預期為2028年。港交所(388)表示，正準備諮詢總結，相關詳情將適時公布。
據《南華早報》引述消息指，新的目標時間表預期為2028年，在確定正式推出日期前，港交所將預留時間進行系統測試，並為經紀商、銀行及投資者舉辦培訓研討會。港交所發言人則指，香港交易所衷心感謝所有市場持份者在諮詢期間提交意見，這些寶貴意見將有助香港證券市場順利及有序地過渡至 T+1 結算周期。
另一方面，很多經紀商普遍認同順應國際趨勢，縮短結算周期有其益處，但部分經紀商憂慮如果在明年第四季度實施可能過於倉促；加上大型機構投資者對此較為擔憂，因時差問題，可能只有少於24小時來完成結算，而且跨境結算涉及大量的資金與股票轉換。所以希望港交所能在明年安排更多的測試和研討會，讓經紀商和銀行做更充足的準備。港交所在今年4月中發布有關縮短香港股票現貨市場結算週期的諮詢文件，諮詢期為期4星期，已於5月中結束。港交所發言人指出，在5月結束的諮詢期間收到來自眾多持份者的回饋，相信此有助香港證券市場平穩有序地過渡至T+1結算週期。
陳翊庭：港有能力做到T+1
港交所行政總裁陳翊庭日前曾表示，縮短股票結算周期是全球金融市場的大勢所趨，而且需要經過非常周詳的市場諮詢，她認為香港具備推行「T+1」能力。對於相關措施能否順利落實，陳翊庭認為交易系統需要預留時段進行更新及維護，港交所必須要有周詳考慮，以確保市場運作安全穩定，而且實施「T+1」關鍵在於確保各市場持份者能作出配合。