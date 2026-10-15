預期明第四季實施 配合市場需求 港股T+1或延遲推行

港交所原本計劃最快明年第四季，將股票結算周期由現行的T+2縮短至T+1。惟昨日有本地傳媒引述消息指，相關措施或會推遲實行，主要因為現時很多市場參與者表示希望在實施前，有更多時間作培訓，新的目標時間表預期為2028年。港交所(388)表示，正準備諮詢總結，相關詳情將適時公布。

據《南華早報》引述消息指，新的目標時間表預期為2028年，在確定正式推出日期前，港交所將預留時間進行系統測試，並為經紀商、銀行及投資者舉辦培訓研討會。港交所發言人則指，香港交易所衷心感謝所有市場持份者在諮詢期間提交意見，這些寶貴意見將有助香港證券市場順利及有序地過渡至 T+1 結算周期。