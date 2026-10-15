恒生指數半日跌358點　跌穿兩萬四　聯想跌近14%(更新)

美國9月份通脹率高於市場預期，升至5個月高位，市場對聯儲局加息預期升溫，美股三大指數下挫。恒指昨日走勢反覆跌31點後，今早（15日）裂口低開195點，報24,119點。大市低開後，跌勢迅速擴大，其後在兩萬四關爭持，中午收市前跌幅再擴大，半日跌358點，報23,955點，跌穿兩萬四關，成交1137.92億元。國指跌123點，報8,059點；科指跌122點，報4,051點。

科技股普遍受壓，騰訊（700）跌0.95%，報419.4元；美團（3690）跌2.85%，報74.9元；京東（9618）跌1.7%，報104.3元；阿里巴巴（9988）跌4.8%，報105.2元；百度（9888）跌4.94%，報78元；小米（1810）升2.43%，報27.02元；快手（1024）跌3.79%，報28.4元；網易（9999）跌0.71%，報195.8元。