恒生指數跌251點　兩萬四失而復得　聯想跌逾14%(更新)

美國9月份通脹率高於市場預期，升至5個月高位，市場對聯儲局加息預期升溫，美股三大指數下挫。恒指昨日走勢反覆跌31點後，今早（15日）裂口低開195點，報24,119點。大市低開後，跌勢迅速擴大，其後在兩萬四關爭持，中午收市前跌幅再擴大，半日跌358點，報23,955點，跌穿兩萬四關。大市在午後維持跌逾300點的跌幅，繼續爭持在兩萬四關口，在尾市跌幅稍微收窄，最終跌251點，收報24,062點，兩萬四失而復得，成交2,241.65億元。國指跌79點，報8,103點；科指跌113點，報4,060點。
科技股普遍受壓，騰訊（700）跌1.32%，報417.8元；美團（3690）跌2.14%，報75.45元；京東（9618）跌1.13%，報104.9元；阿里巴巴（9988）跌3.71%，報106.4元；百度（9888）跌4.51%，報78.35元；小米（1810）升2.65%，報27.08元；快手（1024）跌3.18%，報28.58元；網易（9999）跌0.51%，報196.2元。
聯想（992）跌14.54%，報25.98元。
晶片股捱沽，中芯國際（981）跌3.96%，報52.15元；華虹宏力（1347）跌7.83%，報76.55元。
滙控（005）跌0.07%，報147.9元。友邦（1299）跌0.41%，報72.45元。
傳音控股（2636）首日掛牌，跌5.72%，報33.28元。
泡泡瑪特（9992）跌2.35%，報145.5元。