恒生指數跌251點　兩萬四失而復得　聯想跌逾14%(更新)

美國9月份通脹率高於市場預期，升至5個月高位，市場對聯儲局加息預期升溫，美股三大指數下挫。恒指昨日走勢反覆跌31點後，今早（15日）裂口低開195點，報24,119點。大市低開後，跌勢迅速擴大，其後在兩萬四關爭持，中午收市前跌幅再擴大，半日跌358點，報23,955點，跌穿兩萬四關。大市在午後維持跌逾300點的跌幅，繼續爭持在兩萬四關口，在尾市跌幅稍微收窄，最終跌251點，收報24,062點，兩萬四失而復得，成交2,241.65億元。國指跌79點，報8,103點；科指跌113點，報4,060點。