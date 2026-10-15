AI雲端服務商CoreWeave「股債雙殺」　引馬斯克回應

市場憂慮人工智能（AI）相關企業依賴債務融資，推高信貸風險。當中AI雲端服務商CoreWeave出現「股債雙殺」，債息曾飆至15厘，而股價在周三（14日）急挫15.46%，收報65.78美元。對於CoreWeave債息飆升，引來全球首富馬斯克（Elon Musk）亦在社交平台直呼「哎呀」（Yikes），以及表示「高風險遊戲」（High stakes game）。
根據Trace報價數據，CoreWeave在2032年到期的無擔保債券周三跌至不足面值的80%，按這一交易價格計算，該債券孳息率超過15厘。同時CoreWeave的信用違約掉期（CDS）再次升穿歷史高位，以目前水平計算，市場定價顯示該公司未來5年內違約的概率超過50%。
彭博報道指，CoreWeave行政總裁Mike Intrator在內部文化指，經營科技公司時，有時期市場會誤解公司，並做出「不理性」（irrationally）的反應，強調公司對自身的商業模式、客戶、質量，以及財務體系的嚴格紀律充滿信心。
報道提及，CoreWeave向OpenAI、微軟等客戶提供AI算力及雲端服務，是規模最大的上市新型雲端服務商之一，該公司過往依賴債務融資籌資興建AI基建，亦被市場視為衡量AI基建投資熱度，以及信貸風險的指標。
@chamath Yikes— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2026
@BullTheoryio High stakes game— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026