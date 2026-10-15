AI雲端服務商CoreWeave「股債雙殺」　引馬斯克回應

AI雲端服務商CoreWeave出現「股債雙殺」，債息曾飆至15厘，而股價在周三（14日）急挫15.46%，收報65.78美元。(資料圖片/路透社)

市場憂慮人工智能（AI）相關企業依賴債務融資，推高信貸風險。當中AI雲端服務商CoreWeave出現「股債雙殺」，債息曾飆至15厘，而股價在周三（14日）急挫15.46%，收報65.78美元。對於CoreWeave債息飆升，引來全球首富馬斯克（Elon Musk）亦在社交平台直呼「哎呀」（Yikes），以及表示「高風險遊戲」（High stakes game）。

根據Trace報價數據，CoreWeave在2032年到期的無擔保債券周三跌至不足面值的80%，按這一交易價格計算，該債券孳息率超過15厘。同時CoreWeave的信用違約掉期（CDS）再次升穿歷史高位，以目前水平計算，市場定價顯示該公司未來5年內違約的概率超過50%。