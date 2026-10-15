日本GDP 2027年或跌至全球第6 IMF預測被印度英國超越

《日本放送協會》（NHK）報道，根據IMF本月公布的最新估算，日本明年名義GDP預計為4.47萬億美元，印度則達4.52萬億美元，英國為4.49萬億美元，雙雙超越日本。日本今年以4.34萬億美元排名居美國、中國及德國之後，位列全球第4。

國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）最新預測指出，以美元計算的日本名目國內生產總值（GDP），明年將被印度與英國超越，從今年的全球第4名跌至第6名。

須解決人口持續減少及勞動力萎縮問題

分析指出，印度與英國預期將維持比日本更高的經濟成長率，加上日圓疲弱，使日本GDP換算成美元後的規模縮水，成為排名下滑的重要因素。此外，日本未來還將面臨人口持續減少、勞動力萎縮等問題。如何擴大投資、提高生產力並帶動經濟成長，將成為日本政府的重要課題。

值得注意的是，名義GDP以美元計算的排名下滑，不代表日本國內經濟產出必然同步萎縮，匯率變動也會明顯影響各國的相對排名。不過，日本若持續面臨低成長與日圓疲軟，經濟規模遭新興經濟體超越的趨勢，將繼續受到國際市場關注。