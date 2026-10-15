黃仁勳：若客戶開發不安全AI　將停止供應晶片

近期發生多次人工智能（AI）入侵網站的事故，多名AI業界人士警告AI或威脅人類。晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳接受彭博訪問時表示，假如有客戶正在開發不安全的AI，他會停止向其供應晶片，但認為目前沒有必要如此憂慮AI安全。

被問及是否會停止向不負責任的AI開發商供貨，黃仁勳表示，雖然是假設性問題，但答案是肯定停止向其供應晶片。黃仁勳補充，停止晶片供應前，會先進行溝通，因為輝達晶片有多種用途，對於其他公司如何使用晶片，只能作出有限的評判。