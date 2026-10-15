DeepSeek一周內兩度死機　中斷5小時後恢復

人工智能（AI）公司DeepSeek再度大規模死機！今日（10月15日）上午8時多，DeepSeek網頁版及App出現「伺服器暫時不可用」訊息，對話服務、V4 Pro API及V4.1 Flash API均發生部分中斷。截至下午1時多，服務已恢復正常。
今年至少18次異常
綜合《羊城派》等傳媒報道，DeepSeek服務異常迅速引發網友關注，「deepseek崩了」登上微博熱搜，相關話題討論量超過10萬。不少使用者反映，DeepSeek傳送訊息後遲遲收不到回覆、畫面卡在載入階段，或收到「伺服器繁忙」、「訊息過於頻繁」等提示，顯示此次異常涉及不同使用情境。
第三方故障監測平台StatusGator顯示，過去24小時收到86宗錯誤報告，來自盧森堡、波蘭及美國紐約等地的使用者，均回報服務DeepSeek無回應或反應緩慢，顯示問題並非僅限單一地區。
DeepSeek官方表示，已找出故障原因但尚未公布具體原因及影響範圍。
值得注意的是，這已是DeepSeek一周內第二次出現大規模服務異常。10月12日，DeepSeek對話服務也曾部分中斷，當天恢復。報道引述公開資料指出，2026年以來，DeepSeek至少發生18次大範圍服務異常，平均每月約一至兩次，其中3月底曾發生持續超過12小時的長時間死機。
業界普遍將算力供需失衡視為可能的關鍵因素之一。隨著AI工具使用需求持續增加，平台面臨的存取壓力同步升高，但高階運算資源採購及系統擴容需要時間，若服務需求超出既有承載能力，便可能對平台穩定性造成壓力。
另一方面，DeepSeek近期產品更新動作頻繁，也讓這次當機增添話題。報道指出，DeepSeek於9月10日推出多模態模型V4.1-Flash，將視覺能力整合進模型；8月21日則曾發布實驗性多模態模型V4-Flash-Vision-Exp，並開放Files API。
此外，從10月12日起，多名海外獨立測試者發現，DeepSeek的Flash端點疑似在未公開說明的情況下更換模型，生成結果質素有所提升。相關人士因此猜測，新版本可能是V4.2-Flash或V4.1-Pro，但目前尚無官方資訊證實。
由於過去每次出現服務異常，都有使用者猜測平台可能正在為新模型更新，今次故障再度引發新版本即將推出的討論。
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