DeepSeek一周內兩度死機　中斷5小時後恢復

綜合《羊城派》等傳媒報道，DeepSeek服務異常迅速引發網友關注，「deepseek崩了」登上微博熱搜，相關話題討論量超過10萬。不少使用者反映，DeepSeek傳送訊息後遲遲收不到回覆、畫面卡在載入階段，或收到「伺服器繁忙」、「訊息過於頻繁」等提示，顯示此次異常涉及不同使用情境。

人工智能（AI）公司DeepSeek再度大規模死機！今日（10月15日）上午8時多，DeepSeek網頁版及App出現「伺服器暫時不可用」訊息，對話服務、V4 Pro API及V4.1 Flash API均發生部分中斷。截至下午1時多，服務已恢復正常。

第三方故障監測平台StatusGator顯示，過去24小時收到86宗錯誤報告，來自盧森堡、波蘭及美國紐約等地的使用者，均回報服務DeepSeek無回應或反應緩慢，顯示問題並非僅限單一地區。

DeepSeek官方表示，已找出故障原因但尚未公布具體原因及影響範圍。

值得注意的是，這已是DeepSeek一周內第二次出現大規模服務異常。10月12日，DeepSeek對話服務也曾部分中斷，當天恢復。報道引述公開資料指出，2026年以來，DeepSeek至少發生18次大範圍服務異常，平均每月約一至兩次，其中3月底曾發生持續超過12小時的長時間死機。