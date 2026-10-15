皇家菲仕蘭荷蘭設10000個自家農場　逾3000項監控保產品安全

Roger Loo表示由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控。

荷蘭是全球奶製品出口國之一，作為全球最大的乳製品合作社之一荷蘭皇家菲仕蘭，旗下產品包括奶茶必備的黑白淡奶、嬰幼兒配方奶粉美素佳兒等。皇家菲仕蘭專業營養品全球總裁Roger Loo表示，由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控，其中超過六成在正式生產前進行。

使用自家農場 自家奶源

皇家菲仕蘭在荷蘭設有約10,000個自家農場。荷蘭當地牧場通常以家族式經營，大多數牧場日常工作由家族成員操作，當中Coen Wantenaar便是阿默斯福特市（Amersfoort）Wantenaar牧場第三代牧場主，其牧場是荷蘭皇家菲仕蘭會員牧場，專門向該企業供應鮮奶。

Coen Wantenaar表示，發現該牧場主為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，希望「每隻乳牛都是『Happy Cow』」。Coen Wantenaar又稱，在早上4時30分擠奶、7時放牧、11時30分回到牛舍等，預防乳牛因為突如其來的轉變而焦慮。