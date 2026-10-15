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財經
出版：2026-Oct-15 15:54
更新：2026-Oct-15 15:54

皇家菲仕蘭荷蘭設10000個自家農場　逾3000項監控保產品安全

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Roger Loo表示由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控。

Roger Loo表示由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控。

荷蘭是全球奶製品出口國之一，作為全球最大的乳製品合作社之一荷蘭皇家菲仕蘭，旗下產品包括奶茶必備的黑白淡奶、嬰幼兒配方奶粉美素佳兒等。皇家菲仕蘭專業營養品全球總裁Roger Loo表示，由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控，其中超過六成在正式生產前進行。

Roger Loo表示由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控。 Roger Loo表示由農場、原奶、運輸、生產到成品，整個過程累積有逾3,000項安全及品質監控。

使用自家農場 自家奶源

皇家菲仕蘭在荷蘭設有約10,000個自家農場。荷蘭當地牧場通常以家族式經營，大多數牧場日常工作由家族成員操作，當中Coen Wantenaar便是阿默斯福特市（Amersfoort）Wantenaar牧場第三代牧場主，其牧場是荷蘭皇家菲仕蘭會員牧場，專門向該企業供應鮮奶。

Coen Wantenaar表示，發現該牧場主為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，希望「每隻乳牛都是『Happy Cow』」。Coen Wantenaar又稱，在早上4時30分擠奶、7時放牧、11時30分回到牛舍等，預防乳牛因為突如其來的轉變而焦慮。

Coen Wantenaar表示，為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，希望「每隻乳牛都是『Happy Cow』」。 Coen Wantenaar表示，為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，希望「每隻乳牛都是『Happy Cow』」。 Coen Wantenaar表示，為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，希望「每隻乳牛都是『Happy Cow』」。 荷蘭當地牧場通常以家族式經營。 荷蘭當地牧場通常以家族式經營。

第三方機構檢測牛奶　再通過荷蘭當局許可

Roger Loo指出，牛奶樣本還會交由獨立第三方乳製品檢測機構，例如Qlip再仔細檢驗。Qlip會定期在對菲仕蘭農場收集的生乳進行檢測與品質管控，包括藥物殘留、污染物、重金屬等安全風險，以及牛奶的品質和成分。

牛奶出口前需要通過荷蘭乳製品及蛋品管理局（COKZ）或荷蘭食物及消費品安全局（NVWA）的許可。COKZ 總監Wim van der Sande表示，受委託實驗室會對奶品全面篩查重金屬等殘留物；如要出口海外的奶粉監管更嚴苛，奶粉在運送抵港後，本港食安中心亦會進行抽查。

牛奶樣本還會交由獨立第三方乳製品檢測機構，例如Qlip再仔細檢驗 牛奶樣本還會交由獨立第三方乳製品檢測機構，例如Qlip再仔細檢驗 牛奶樣本還會交由獨立第三方乳製品檢測機構，例如Qlip再仔細檢驗 牛奶樣本還會交由獨立第三方乳製品檢測機構，例如Qlip再仔細檢驗
朱古力熱量︰160卡路里 奶茶熱量︰70卡路里 抹茶拿鐵熱量︰80卡路里 桂圓紅棗茶熱量︰80卡路里 另外，受港人歡迎的阿華田、美祿及鮮奶茶等熱量都非常高，一杯熱的鮮奶茶已有約150卡路里，阿華田有125卡路里，而美祿亦有120卡路里，一不留神飲太多，可能會有致肥的風險

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