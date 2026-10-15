Tesla宣布新一代Roadster終於亮相　10.16早上直播現身

馬斯克（Elon Musk）旗下電動車公司特斯拉（Tesla）將於美國中部時間10月15日晚上7時55分，即本港時間10月16日早上8時55分進行網上直播，發表新一代Tesla Roadster。該場發布會原定於10月1日在美國德州韋科（Waco）舉行，惟當時因當地惡劣天氣及強風影響而被迫延期。

特斯拉曾於2017年接受預訂第二代Roadster，當時訂金同樣為5萬美元，但出貨時間則「一拖再拖」，在過去9年一直「只聞樓梯響」，從沒有真車身影。

據The Information在8月報道，特斯拉可能推出一款限量版Roadster，該車將配備與SpaceX合作研發的冷氣體推進器（Cold gas thruster）。報道提及，推進器運作期間，會高速釋放高壓氣體產生推力，利用反作用力推動車輛，將會產生強烈噪音及震動，示範當日所有觀眾預計與Roadster保持數百碼的距離，以免聽力受到影響。