美國肯德基KFC明年改用可口可樂棄百事 中國門店「暫未獲通知」

美國肯德基周四(15日)宣布，由2027年1月起將全面改用可口可樂作為飲料供應商，結束與百事可樂所屬的百事公司約40年合作；至於中國內地門店，目前則暫未有任何改動通知。 百勝餐飲集團旗下肯德基周四（15日）宣布，全美數千家門店將把飲料供應商由百事可樂更換為可口可樂。新聞稿指，可口可樂系列產品將於明年1月起，在肯德基全美門店網絡中正式推出。肯德基表示，此舉是美國業務復興計劃的一部分，希望藉助可口可樂的產品組合和創新能力，開發更多餐飲搭配、拓展消費場景，吸引顧客回流。百事方面表示，其與塔可鍾及肯德基國際業務的合作協議近期已續簽。

1986年百事公司正式收購肯德基，自此美國及全球多數肯德基門市便販售百事可樂等旗下飲料，收購之時，肯德基曾是可口可樂的第二大飲料客戶，僅次於麥當勞。百事後來將肯德基連同必勝客和塔可鍾分拆為百勝餐飲集團，但即便在分拆後，肯德基仍長期保持對百事飲料的忠誠。肯德基在部分國際市場供應可口可樂產品，但在美國市場始終未作改變。 分析指對百事可樂重大打擊 當地財經傳媒分析，此次戰略轉向對百事可樂而言是一次重大打擊。根據肯德基官網資料，其在美國共有3718家門店，失去如此大規模的飲料供應權，不僅凸顯快餐行業供應商格局的轉變，更可能對百事可樂在美國市場的銷量造成明顯衝擊。