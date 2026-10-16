富衛香港推危疾全應援系列 首個獲保聯Q嘜危疾保障產品

富衛香港宣布，推出全新「危疾全應援保險計劃」系列（「危疾全應援」系列） ，為全港首個獲香港保險業聯會（保聯）「標準危疾定義」Q嘜的新推出危疾保障產品。「危疾全應援」系列擴闊保障範圍，在危疾保障基礎上涵蓋輕微狀況，同時加入更多特別疾病和多次賠償保障及危疾後之延伸支援。配合市場首創的家庭保障概念，將指定保障覆蓋至父母及子女而無須健康核保，並重點針對長者疾病保障。

除個人危疾保障外，客戶可透過「家添守護」自選權益，將指定保障延伸至父母及子女，申請時他們無須回答健康核保問題。父母及子女的指定疾病保障限額可高達原有投保額的25%及30%，父母保障涵蓋癌症、急性心肌梗塞、中風、亞爾茲默氏病／不可還原之器質性腦退化疾病或柏金遜症，而子女保障則涵蓋62種危疾及28種兒童特別疾病(包括專注力失調及過度活躍症及嚴重濕疹)。因應人口高齡化及長者健康需要日益受到關注，新系列亦設有自選「樂齡無憂保障」，為亞爾茲默氏病／不可還原之器質性腦退化疾病或柏金遜症每年提供原有投保額 6%的終身年金，直至保單終止，並為相關治療或訓練課程及照顧者支援提供實報實銷賠償，保障亦涵蓋嚴重骨質疏鬆症的治療費用；合資格客戶更可享定期健康檢查或牙科護理。