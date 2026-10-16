智庫：港人逛商場興致依然高漲　商場需由購物天堂轉型為體驗樂園

香港零售市場受網上購物與北上消費熱潮夾擊，不過，智庫「百家塔政策研究所」指出說是「零售末日」未免過於悲觀，港人對商場消費的需求並未減退，只是轉到了深圳。智庫認為香港商場需由購物天堂轉型為體驗樂園。

交通距離非最主要考慮

百家塔政策研究所今日發表《消費轉型：從購物天堂到體驗樂園》研究報告，經濟研究總監徐家健表示：「香港人其實沒有不再逛商場，無論北上深圳還是去日韓旅遊，不少港人都會專程到大型商場消磨一整天，坐一兩個小時車也在所不計。」他指出例如深圳強在購物中心，弱在旅遊景區及文體消費，香港不應與深圳比規模、比價格，而應發揮在餐飲、娛樂、藝術、運動及養生方面的優勢，把具人流優勢的商場轉型為吸引本地居民和旅客的「體驗樂園」。