智庫：港人逛商場興致依然高漲　商場需由購物天堂轉型為體驗樂園

香港零售市場受網上購物與北上消費熱潮夾擊，不過，智庫「百家塔政策研究所」指出說是「零售末日」未免過於悲觀，港人對商場消費的需求並未減退，只是轉到了深圳。智庫認為香港商場需由購物天堂轉型為體驗樂園。
交通距離非最主要考慮
百家塔政策研究所今日發表《消費轉型：從購物天堂到體驗樂園》研究報告，經濟研究總監徐家健表示：「香港人其實沒有不再逛商場，無論北上深圳還是去日韓旅遊，不少港人都會專程到大型商場消磨一整天，坐一兩個小時車也在所不計。」他指出例如深圳強在購物中心，弱在旅遊景區及文體消費，香港不應與深圳比規模、比價格，而應發揮在餐飲、娛樂、藝術、運動及養生方面的優勢，把具人流優勢的商場轉型為吸引本地居民和旅客的「體驗樂園」。
餐飲方面，報告建議在同一商場集合多間星級餐廳，方便食客享受不同菜式的星級午餐及晚餐體驗，亦是替商場吸引人流的主力店；至於娛樂，不少表演場地都位於大型商場旁邊，這些商場可同時提供出售紀念品、簽名會等表演相關的快閃活動。
有關藝術體驗，報告指出「teamLab」走向全球的案例提醒香港，適合將更親民及可互動的藝術展，引入到中至大型商場，將藝術作為吸引客流的「體驗式零售」元素；運動體驗方面，香港擁有豐富的海岸資源，報告認為連接碼頭的商場可提供一切出海前所需配套，以至出海後的餐飲及娛樂體驗；最後是養生體驗，可設大型綜合式的休閒養生中心，一站式提供水療、按摩、醫美、結合中西醫學的養生服務。