ALO大中華首店登陸亮相，開業首周銷售額逼近2000萬港元。

新世界發展有限公司旗下的國際文化零售地標K11 MUSEA宣布，美國高端身心靈時尚生活品牌 ALO 今年首拓大中華市場，首間旗艦店已登陸 K11 MUSEA，上月底開業的首周累計銷售額逼近2,000萬元，創K11 MUSEA除珠寶鐘錶類別外的最高開業銷量，反映ALO對香港及大中華市場的龐大吸引力，亦印證K11 MUSEA年輕富裕客群對時尚及健康生活方式的殷切需求，以及其龐大消費潛力，加強國際知名品牌對K11 MUSEA的堅定信心。
來自美國洛衫磯的 ALO 近年積極拓展亞洲市場，今年首度進軍大中華地區，計劃在香港、上海、北京、深圳、杭州、成都及澳門開設共9間新店。首間旗艦店落戶K11 MUSEA，樓高兩層的臨海零售空間，總樓面面積逾 7,000平方呎，上月底亮相開業以來，一直廣受市民及旅客歡迎，當中本地市民消費佔約40%，旅客則佔60%。
憑藉ALO聚焦健康生活體驗及社群的全球生態圈，於開業前後在K11 MUSEA及香港多個地點策劃一系列活動，包括於上月國際瑜伽日期間，在K11 MUSEA的Nature Discovery Park舉行專屬健康生活體驗，以及於 10 月初沿維港舉辦社群跑步活動。活動吸引大批崇尚健康生活及優質生活品味的消費者參與，強化K11 MUSEA作為高端健康生活體驗目的地的定位。
K11 MUSEA持續推進歷時多年的品牌升級計劃，近期Prada、Miu Miu、Max Mara及ALO等國際品牌相繼進駐，反映相關策略初見成效。K11 MUSEA 於剛過去財年錄得持續客流增長，銷售額更創開業以來新高，展現其強勁的客流變現能力。隨著大部分奢侈品牌升級將於今年聖誕節前完成，下一階段將聚焦優化高層及地庫樓層的品牌組合，以配合奢華零售版圖的升級，為不斷趨增的K11 VIP客群提供更豐富消費體驗，相關措施將進一步鞏固K11 MUSEA作為國際品牌進駐香港，或擴張規模的首選據點地位。