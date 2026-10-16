ALO大中華首店登陸亮相，開業首周銷售額逼近2000萬港元。

新世界發展有限公司旗下的國際文化零售地標K11 MUSEA宣布，美國高端身心靈時尚生活品牌 ALO 今年首拓大中華市場，首間旗艦店已登陸 K11 MUSEA，上月底開業的首周累計銷售額逼近2,000萬元，創K11 MUSEA除珠寶鐘錶類別外的最高開業銷量，反映ALO對香港及大中華市場的龐大吸引力，亦印證K11 MUSEA年輕富裕客群對時尚及健康生活方式的殷切需求，以及其龐大消費潛力，加強國際知名品牌對K11 MUSEA的堅定信心。

來自美國洛衫磯的 ALO 近年積極拓展亞洲市場，今年首度進軍大中華地區，計劃在香港、上海、北京、深圳、杭州、成都及澳門開設共9間新店。首間旗艦店落戶K11 MUSEA，樓高兩層的臨海零售空間，總樓面面積逾 7,000平方呎，上月底亮相開業以來，一直廣受市民及旅客歡迎，當中本地市民消費佔約40%，旅客則佔60%。