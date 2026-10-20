Sumsub擴展KYA框架 助企業掌握AI代理權限

Sumsub推出Know Your Agent（KYA）Module for MCP解決方案，協助企業界定其開發或部署的AI代理在內部系統中的資料存取權及操作權限，當中包括自行開發或在Claude、ChatGPT等模型上建立的AI代理。

Sumsub於今年1月在其KYA框架下推出AI代理驗證解決方案，將自動化AI操作與經過驗證的人類身分進行綁定，其後於6月推出首個模型上下文協定（MCP）整合解決方案，讓第三方AI代理能直接設定和操作Sumsub平台配置。

AI代理需要廣泛的存取權限以完成任務。但許多企業難以掌握AI代理實際執行的操作。近期研究顯示，65%的機構於過去一年曾發生至少一次AI代理在其網絡中運作而引發的安全事故，其中以敏感資料外洩最常見。