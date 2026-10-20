Sumsub擴展KYA框架 助企業掌握AI代理權限

Sumsub推出Know Your Agent（KYA）Module for MCP解決方案，協助企業界定其開發或部署的AI代理在內部系統中的資料存取權及操作權限，當中包括自行開發或在Claude、ChatGPT等模型上建立的AI代理。
Sumsub於今年1月在其KYA框架下推出AI代理驗證解決方案，將自動化AI操作與經過驗證的人類身分進行綁定，其後於6月推出首個模型上下文協定（MCP）整合解決方案，讓第三方AI代理能直接設定和操作Sumsub平台配置。
AI代理需要廣泛的存取權限以完成任務。但許多企業難以掌握AI代理實際執行的操作。近期研究顯示，65%的機構於過去一年曾發生至少一次AI代理在其網絡中運作而引發的安全事故，其中以敏感資料外洩最常見。
為解決上述問題，Sumsub設立了KYA Module for MCP，主要功能包括篩選資料存取要求，檢視AI代理發出的請求，並在AI代理存取資料前移除個人資料及敏感資訊；AI代理活動紀錄，完整記錄每個AI代理提出的請求及操作，供後續作審核用途；讓企業規範AI代理對敏感檔案的存取權及財務審批權設限；當AI代理嘗試存取敏感檔案或執行高風險操作時，系統會要求進行活體驗證，以確認相關操作已獲驗證授權；企業可透過此方案為其AI代理設定內部統一的管理規則。
Sumsub AI倡導及開發專家Mick Amelishko表示，AI代理正逐漸成為連繫用戶與其資料的重要橋樑，但所帶來的便利不應以犧牲管理和控制為代價。此解決方案能令企業掌握AI代理的活動紀錄，更能確認關鍵操作均由真實用戶授權。