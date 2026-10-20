美股迎AI巨頭財報 港科技股面臨定價考驗 市場關注變現能力

AI投資正從講故事進入業績兌現期，市場聚焦投資回報。本周起，美國龍頭科技股披露第三季財報。分析指，若企業利潤繼續超預期，市場認為高估值有盈利基礎，盈利有望成為抵銷油價上漲和債息攀升的核心支撐；若業績不及預期且利率維持高位，投資者或重新降低股票風險敞口，AI偏高估值面臨重新定價壓力。
財報日程顯示，SpaceX於周二率先放榜，周三有Tesla、Meta，微軟、亞馬遜和蘋果的財報將於下周發布。市場關注SpaceX與Anthropic、Google簽署的兩份合計年化約260億美元的算力合同已進入實質兌現期，加上10月起67億美元雲服務管線啟動「爬坡」，其AI板塊收入從第二季的25.6億美元向「百億美元量級」攀升。有機構預期，SpaceX今年第三季實現營收129.78億美元，每股收益0.167美元。
FactSet數據顯示，標普500指數第三季度盈利預期增速達29.6%，將實現連續三個季度盈利增速高於25%。路透數據亦顯示，預計標普500企業第三季利潤增長約31%，其中約三分之二的增長來自谷歌、Meta等大型科技公司。
分析指出，港股上周受加息預期及AI泡沫警示影響而反覆偏軟，此輪財報將直接影響港股走勢。企業利潤好過預期，將帶動港股半導體、通信及科網巨頭迎來技術性反彈；反之，恒生科技指數恐跌穿關鍵支撐位，資金繼續流向銀行、公用事業等板塊防禦性投資產品。
另一方面，當全球投資者開始用變現能力而非資本開支規模來為AI定價，港股互聯網巨頭的AI投入同樣會被以此標準衡量。阿里巴巴(9988)與騰訊(700)近年持續加碼AI基建，融資動作頻繁。若美股巨頭的財報傳遞出「變現慢於投入」的信號，港股相關股份亦面臨估值壓力，短期港股或繼續分化，資金偏好防禦；中期走勢仍取決於本地AI變現進展。