美股迎AI巨頭財報 港科技股面臨定價考驗 市場關注變現能力

AI投資正從講故事進入業績兌現期，市場聚焦投資回報。本周起，美國龍頭科技股披露第三季財報。分析指，若企業利潤繼續超預期，市場認為高估值有盈利基礎，盈利有望成為抵銷油價上漲和債息攀升的核心支撐；若業績不及預期且利率維持高位，投資者或重新降低股票風險敞口，AI偏高估值面臨重新定價壓力。

財報日程顯示，SpaceX於周二率先放榜，周三有Tesla、Meta，微軟、亞馬遜和蘋果的財報將於下周發布。市場關注SpaceX與Anthropic、Google簽署的兩份合計年化約260億美元的算力合同已進入實質兌現期，加上10月起67億美元雲服務管線啟動「爬坡」，其AI板塊收入從第二季的25.6億美元向「百億美元量級」攀升。有機構預期，SpaceX今年第三季實現營收129.78億美元，每股收益0.167美元。