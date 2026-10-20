恒生指數半日跌229點　聯想跌逾7%(更新)

人工智能（AI）相關股重拾動力，美股大市主要由科技股領升，美股三大指數個別發展，納指收市向上，道指則下跌。恒指上周累跌24點、守住兩萬四關口後，今早（20日）繼續受壓，低開196點，報23,990點，失守兩萬四關口。大市低開後，跌幅曾略為收窄，高見24,035點後，大市跌勢隨即再擴大，曾跌278點，低見23,908點後，大市走勢反覆，半日跌229點，報23,956點，成交1,020.77億元。國指跌72點，報8,055點；科指跌49點，報4,058點。

科技股普遍低開，騰訊（700）跌1.68%，報410.8元；美團（3690）跌0.66%，報75.2元；京東（9618）跌1.51%，報104.5元；阿里巴巴（9988）跌3.13%，報105.4元；百度（9888）跌1.13%，報78.55元；小米（1810）升1.58%，報27.08元；快手（1024）跌2.05%，報28.7元；網易（9999）平跌0.35%，報197元。