恒生指數跌319點　聯想跌近一成(更新)

人工智能（AI）相關股重拾動力，美股大市主要由科技股領升，美股三大指數個別發展，納指收市向上，道指則下跌。恒指上周累跌24點、守住兩萬四關口後，今早（20日）繼續受壓，低開196點，報23,990點，失守兩萬四關口。大市低開後，跌幅曾略為收窄，高見24,035點後，大市跌勢隨即再擴大，曾跌278點，見23,908點後，大市走勢反覆，半日跌229點，報23,956點。大市午後跌勢加劇，曾最多跌339點，低見23,846點，其後走勢反覆，最終跌319點，收報23,867點，成交1,904.55億元。國指跌97點，報8,030點；科指跌62點，報4,045點。