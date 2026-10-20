恒生指數跌319點　聯想跌近一成(更新)

人工智能（AI）相關股重拾動力，美股大市主要由科技股領升，美股三大指數個別發展，納指收市向上，道指則下跌。恒指上周累跌24點、守住兩萬四關口後，今早（20日）繼續受壓，低開196點，報23,990點，失守兩萬四關口。大市低開後，跌幅曾略為收窄，高見24,035點後，大市跌勢隨即再擴大，曾跌278點，見23,908點後，大市走勢反覆，半日跌229點，報23,956點。大市午後跌勢加劇，曾最多跌339點，低見23,846點，其後走勢反覆，最終跌319點，收報23,867點，成交1,904.55億元。國指跌97點，報8,030點；科指跌62點，報4,045點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.77%，報410.4元；美團（3690）升0.53%，報76.1元；京東（9618）跌1.6%，報104.4元；阿里巴巴（9988）跌3.59%，報104.9元；百度（9888）跌1.07%，報78.6元；小米（1810）升1.5%，報27.06元；快手（1024）跌2.05%，報28.7元；網易（9999）跌1.27%，報195.2元。
聯想（992）跌9.98%，報25.26元。
晶片股捱沽，中芯國際（981）跌2.29%，報51.2元；華虹宏力（1347）跌2.14%，報73.35元。
滙控（005）跌3.34%，報144.7元。友邦（1299）跌0.82%，報72.7元。
泡泡瑪特（9992）跌4.08%，報136.4元。