李家超：把握APEC財長會　展示本港發展

行政長官李家超出席一個活動致辭表示，今年是亞太區經濟合作組織（APEC）中國年，為國家第三次作為東道主主辦APEC，會議主題是「建設亞太共同體、促進共同繁榮」，並聚焦開放、創新、合作三大優先領域。他提及，很榮幸今年APEC財政部長會首次在香港特區舉行，在周二（20日）下午正式召開。
把握APEC財長會展示本港發展
李家超指，APEC財長會由國家財政部主辦，香港特區政府承辦，衷心感謝國家對香港的信任和支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。這次財長會是下月APEC領導人非正式會議在深圳召開之前，最後一個專業部長級會議，對於香港發揮金融優勢、服務APEC中國年的意義重大。
李家超表示，香港會把握財長會這個高層次國際平台，發揮作為國際金融中心的經驗，向與會的21個APEC成員經濟體、財金官員和國際組織代表以及國際社會，展示香港在經濟金融和社會等方面的全方位發展，並介紹香港作為粵港澳大灣區中心城市，聯繫國家機遇和國際機遇的叠加優勢。
李家超：今香港積極對接「十五五」規劃
李家超又提及，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府上月公布《香港第一個五年規劃》，積極對接國家十五五規劃，提出在2030年後基本建成立足大灣區、輻射全國、聯通世界的國際創新科技中心。他稱，香港將繼續發揮超級聯繫人和超級增值人的角色，凝聚力量、賦能百業，同大灣區各界攜手並肩，在世界變局中搶佔先機、再創輝煌。
李家超表示，香港會把握財長會這個高層次國際平台，展示香港在經濟金融和社會等方面的全方位發展。