APEC財長會｜李家超：把握高層次國際平台　展示本港經濟金融社會發展

行政長官李家超出席一個活動致辭表示，今年是亞太區經濟合作組織（APEC）中國年，為國家第三次作為東道主主辦APEC，會議主題是「建設亞太共同體、促進共同繁榮」，並聚焦開放、創新、合作三大優先領域。他提及，很榮幸今年APEC財政部長會首次在香港特區舉行，在周二（20日）下午正式召開。

把握APEC財長會展示本港發展

李家超指，APEC財長會由國家財政部主辦，香港特區政府承辦，衷心感謝國家對香港的信任和支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。這次財長會是下月APEC領導人非正式會議在深圳召開之前，最後一個專業部長級會議，對於香港發揮金融優勢、服務APEC中國年的意義重大。