亞太經合組織APEC財政部長會議今日（20日）起一連兩日在香港舉行。灣仔會展會場加強保安，多輛警車在附近停泊戒備，有警員巡邏，警方在港灣道的入口架設鐵閘，禁止一般車輛駛入。來自21個APEC經濟體的財政部長或代表乘坐APEC專用接駁旅遊巴抵達會展後經特定通道進入會場。美國財長貝森特未有出席，改由副財長布魯克(Francis Brooke)出席。 國家財政部部長藍佛安下午致開幕辭，表示當前國際形勢變亂交織，地緣衝突影響外溢，世界經濟增長面臨多重挑戰，同時人工智能等新一輪科技革命和產業變革加速突破，新的發展動力正在集聚。亞太作為全球經濟增長引擎肩負更大責任，各方應堅定落實APEC領導人非正式會議共識，為區域繁榮作出貢獻。





藍佛安提出，要加強宏觀經濟政策對話，維護區域經濟金融穩定。當前國際經濟環境高度不確定性，各成員經濟體要強化自身宏觀經濟政策的穩健性，同時要加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應；要加快推進經濟轉型，增強經濟韌性。應把握數字化、綠色化轉型機遇，推動人工智能、數字經濟、綠色低碳等領域的創新合作，培育新的經濟增長點；要堅持發展優先，促進共同繁榮。深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境，同時維持產業鏈、供應鏈穩定暢通，推動區域經濟一體化。



藍佛安表示，在各方共同努力下，中方在今年APEC財經合作機制下的四項議題，支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作等，取得初步成果，並將在兩天的財長會上繼續深入討論、尋求共識，推動APEC中國年財經合作機制取得務實成果。這次會議是2026年APEC財經合作機制收官之作，期望各方再接再厲，繼續凝聚共識，為領導人非正式會議貢獻務實成果。

陳旭：香港是中國連接亞太至全球重要橋樑 冀與會者多走一走 2026年APEC高官會主席陳旭，通報APEC中國年工作進展和成果。陳旭表示，很高興相聚香港出席財長會，衷心感謝國家財政部高效務實的組織和籌備工作，以及特區政府的周到安排和盛情款待。作為今年APEC東道主，中方會同各成員聚焦建設亞太共同體，促進共同繁榮的主題，圍繞開放、創新、合作三大優先領域，扎實推進各個領域和機制交流合作，已經成功舉辦300多場APEC框架下各類會議活動，包括系列專業部長會議和數字周等活動，取得多項務實成果。

他表示，各成員重申支持亞太自貿區進程，批准APEC服務業路綫圖，規劃APEC數字和人工智能合作願景，提升女性數字化素養和創業就業，探討亞太區域旅遊便利化舉措，明確森林治理、林產品貿易合作的路徑，制定增強糧食體系韌性的指導原則，增強亞太地區中小企業創新和韌性發展的能力，深化亞太能源共同體理念，並進一步推動亞太地區人力資源現代化，強化智慧交通和互聯互通合作。這些成果為建設亞太共同體進一步凝聚共識，為APEC領導人非正式會議的成果奠定堅實基礎。陳旭指出，世界經濟進入新的動蕩變革期，單邊主義、保護主義蔓延，產業鏈、供應鏈加速調整，亞太地區發展不平衡問題更加突出。加強APEC各經濟體宏觀經濟的溝通與協調，用好各類財政金融工具，對於維護經濟穩定、促進區域經濟一體化有重要意義。

他表示，今天相聚香港，圍繞財政政策、支持民生發展、助力數字基礎設施融資、促進普惠金融發展等方面議題深入討論，將有助於發揮財政政策在穩增長、保民生、促轉型等方面的積極作用，釋放亞太發展活力，為建設亞太共同體提供堅實的財政金融保障。陳旭提到，香港是國際金融、貿易、航運中心，也是粵港澳大灣區的核心引擎，以及中國連接亞太乃至全球的重要橋樑，今次會議是香港首次舉辦的APEC部長級會議，希望大家有機會多走一走、看一看，親身感受香港的獨特魅力、蓬勃活力和無限生機。的推波助瀾下加速傳播。

開幕前早上閉門會議及午餐會 會展加強保安 根據大會議程，今早先舉行大約1.5小時的閉門會議，經濟體財長或代表將會就推動亞太經濟增長進行非正式討論，中午會舉行財長及代表與APEC工商諮詢理事會的工作午餐會，聽取工商界代表對於動員私人資本、支持數字基礎設施融資的建議。開幕式下午舉行，國家財政部部長藍佛安致開幕辭，APEC高官會主席陳旭通報「APEC 中國年」的工作進展和成果。各經濟體的財金官員及代表，之後會就多個經貿議題分多個場次進行研討。晚上舉行歡迎晚宴。會議明天閉幕，將發表財長聯合聲明，並舉行新聞發布會。