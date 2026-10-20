FM財自 | 美股反彈一夜 港股仍偏冷

昨天香港休市，今天(10/20)復市首日，外圍並未給一個乾淨的「安心開局」。恒生指數低開196點於23990點；其後繼續下探，早盤低見23908點，暫時約23950點，跌約220點，跌幅近1%。恒生科技指數暫時約4043點，跌約31點。假後復市的第一輪溫度，仍偏冷。 焦點仍在 ATMXJ。巴巴早段跌至105元之下，領跌權重；騰訊跌破408元之下，跌破逾一年新低；美團上周強勢，今天也被拖累，低約74元；京東早段跌至104元。小米延續上周強勢站在27元之上，升2%，再度與其他權重「各走各路」。

假期缺口加上科技情緒未穩，復市便要消化，儘管納指昨天反彈，港股仍要低開偏弱。 AI概念同樣分歧。智譜跌破500元，跌逾3.7%；MiniMax早段高開後回落，暫時偏弱約2%至5%。百度早段跌至78元之下；快手仍然偏軟。 中芯國際、華虹半導體早段繼續捱沽，各跌約1.3%。另一邊，光通訊與材料卻偏強：長飛光纖約133元，升逾7%；建滔積層板暫時約41.7元，升約5.6%。同一條「AI」標題下，純模型與光模組、材料已經分家，市場在問的不是故事美不美，而是哪一段鏈條可以還願意給估值。

金融股亦拖累氣氛。匯豐暫時約145.80元，跌約2.6%；友邦暫時約72.45元，跌約1.2%；港交所暫時約371.80元，微跌約0.8%。復市日金融與科網同時受壓，指數難靠單一板塊硬撐。 消息未到前盤面已經用跌幅投票 外圍方面，昨天美股呈現「指數修復、板塊仍挑食」的景像。標普500收7691點，升31點；納指100收29529點，升342點，日中一度升近600點。費城半導體指數收11316點，升179點，終於可結束連續下跌態勢。 亞馬遜升約5.0%，特斯拉升約3.8%，英偉達升約1.4%；Meta、蘋果偏軟。科技信用擔憂暫緩，但費半此前已落入高位回落逾20％的技術性熊市區間。不過20%對於這近年已升幾倍的指數而言，未免不合時宜，指數20%轉技術熊是上世紀遺留下來的舊教課書理論，可以不理。

亞洲今天早段仍偏壓。韓國綜合指數昨天反彈，今天早段跌近3%；日經225跌約0.9%；台灣加權微跌。港股復市，對應的是「美股反彈過一夜、亞股仍未鬆一口氣」的交接。 往前看，本周美股仍有大型業績(包括Tesla、Meta 等)，議息則要等到再下一周。對港股而言，假期後首日先補缺口、再看ATMXJ能否破底彈，比空談「反轉」更實在。 AI也一樣：有人追模型、有人追光纖，分歧本身就是信號，齊漲齊跌的日子已過去，選段、控倉、等位置，才是普通人更用得着的做法。萬般分析不如一個消息，消息未到之前，盤面已經用跌幅投票。

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