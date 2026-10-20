福士與小鵬合作電動車滯銷　據報銷量遠低原定目標

據路透引述消息報道，福士汽車與小鵬（9868）合作的首款電動車ID. UNYX 08銷情慘淡，由4月上市至8月銷量僅約1,300輛，平均每月銷量僅267輛，遠低於公司原定目標的每月銷量3,622輛。相比之下，同價位的小米YU7售出近57,000輛，極氪7X逾21,000輛。報道亦引述規劃文件，福士已將ID. UNYX 08今年銷量預測下調逾六成，下調至12,300輛，近期更推出折扣促銷該車。

另外報道引述消息人士指，福士又只是透過旗下福士安徽僅166間門店的經銷網絡銷售，並未透過與一汽、上汽合作的逾3000家門店銷售，導致不少消費者根本不知道ID. UNYX 08的存在。

報道提及，中國市場曾經貢獻福士集團近50%利潤，如今僅佔約一成。福士中國業務負責人Ralf Brandstaetter在9月的內部信件中指，行業正經歷「異常」收縮（exceptional contraction），預期中國乘用車市場今年縮小約兩成，即約450萬輛；行業利潤率已跌至1.5%，產品周期由7年大減至3年。