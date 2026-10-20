港交所推「香港交易所綠色股權」 獨立認可評審機構按照每年評估

港交所（388）推出自願性「香港交易所綠色股權」認證計劃，參照國際認可框架，透過透明框架及獨立評估，協助投資者識別合資格的綠色企業，並作為港交所推動市場落實低碳轉型的重要舉措之一。有意者可由10月20日起提交申請。

該計劃完善集團的可持續發展產品及服務，涵蓋氣候披露，以及由Core Climate提供的碳信用產品及中國綠色電力證書，以支持處於不同可持續發展階段的企業。

計劃將可推動資本市場採用《香港可持續金融分類目錄》，並提高合資格綠色企業在全球投資者中的能見度。公司必須同時符合營運準則及財務準則才符合資格。