港交所推「香港交易所綠色股權」 獨立認可評審機構按照每年評估

港交所（388）推出自願性「香港交易所綠色股權」認證計劃，參照國際認可框架，透過透明框架及獨立評估，協助投資者識別合資格的綠色企業，並作為港交所推動市場落實低碳轉型的重要舉措之一。有意者可由10月20日起提交申請。
該計劃完善集團的可持續發展產品及服務，涵蓋氣候披露，以及由Core Climate提供的碳信用產品及中國綠色電力證書，以支持處於不同可持續發展階段的企業。
計劃將可推動資本市場採用《香港可持續金融分類目錄》，並提高合資格綠色企業在全球投資者中的能見度。公司必須同時符合營運準則及財務準則才符合資格。
須符合營運及財務兩大準則 每年評估一次
營運準則方面，公司必須遵守適用的環境法規，不涉及任何未解決的重大執法行動，及已就重大爭議事項作披露，並建立相關程序將可持續發展因素納入其營運考量；須遵守適用的社會、勞工、僱傭及職業健康與安全法規，且不涉及任何重大違規；公司必須在董事會層面就公司的可持續發展策略及其執行情況設監督機制。
財務準則方面，按最近期經審計年度財務報表（涵蓋至少12個月）評估，全年總收入不少於50%來自綠色活動；全年總投資額不少於50%撥作綠色活動用途；全年總收入少於5%來自化石燃料活動；全年總投資額少於5%撥作化石燃料活動用途。
獨立認可評審機構將按照《香港交易所綠色股權框架》作評估。符合框架要求的公司可獲認證及使用相關認證標誌，惟須持續符合規定並接受年度評估。