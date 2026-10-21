假後復市受挫 恒指失兩萬四 北水5日流出逾百億

昨日港股三大指數齊跌，科指跌1.52%，報4,045點，是逾兩年來收市低位。科網股全線受壓，阿里巴巴(9988)跌3.58%；黃金、鋰電池和銀行股普遍下跌。受內地工信部產業政策預期、特斯拉量產情緒催化，機器人概念股逆市走強，五一視界(6651)升逾22%，本末科技(6731)升逾13%。分析認為，外圍基本面仍弱，全球市場受高利率困擾，投資者對增長型和高估值股份較為謹慎，資金出逃避險。

外圍市場方面，韓股在前一交易日上漲後出現獲利回吐，外資拋售韓股6367億韓元。韓國綜合指數(KOSPI)收跌3.73%，報5,552點。三星電子跌2.98%，SK海力士下挫4.23%。分析指出，受半導體及出口相關板塊拖累，加上市場對AI投資變現能力憂慮，限制了反彈的可持續性。

港追蹤韓股ETF低走

受韓股走弱影響，多隻追蹤韓股的港股ETF沽壓大增。南方東英SK海力士每日槓桿最多(2X)產品(7709)跌逾一成，南方兩倍做多三星電子(7747)跌逾5%，槓桿產品的跌幅放大了正股波動。

資金面上，北水連續第五個交易日錄得淨流出，反映內地投資者對港股短線走勢趨於保守。展望後市，有分析認為恒指短期技術走勢轉弱，下一支撐位下移至23,500點附近。若外圍市場跌勢未止，港股短線仍面臨調整壓力。當前恒指估值已回落至歷史較低水平，若後續內地政策面釋放穩增長信號，或為市場帶來喘息機會。