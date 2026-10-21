恒生指數倒跌215點　寧德時代跌逾一成　聯想逆市升近3%(更新)

國際油價升至5個月高位後回落，以及美國債息回落，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌逾300點、失守兩萬四關口後，今早（21日）反彈高開271點，報24,139點，重上兩萬四關口。大市高開，已是全日高位所在，隨後升幅逐步蒸發並倒跌，半日倒跌83點，報23,784點。大市在午後持續尋底，曾跌237點，低見23,620點，最終跌215點，收報23,651點，成交1,765.97億元。國指跌86點，報7,943點；科指跌51點，報3,994點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌4.05%，報393.8元；美團（3690）跌1.84%，報74.7元；京東（9618）跌1.63%，報102.7元；阿里巴巴（9988）跌1.14%，報103.7元；百度（9888）跌1.15%，報77.7元；小米（1810）跌0.96%，報26.8元；快手（1024）跌2.3%，報28.04元；網易（9999）跌0.36%，報194.5元。