恒生指數半日跌83點　寧德時代跌一成　聯想升1%(更新)

國際油價升至5個月高位後回落，以及美國債息回落，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌逾300點、失守兩萬四關口後，今早（21日）反彈高開271點，報24,139點，重上兩萬四關口。大市高開並暫為即市高位所在，隨後升幅逐步蒸發並倒跌，半日倒跌83點，報23,784點，成交904.36億元。國指跌41點，報7,988點；科指跌30點，報4,015點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.95%，報402.4元；美團（3690）跌1.77%，報74.75元；京東（9618）跌0.77%，報103.6元；阿里巴巴（9988）跌0.19%，報104.7元；百度（9888）跌0.51%，報78.2元；小米（1810）升0.22%，報27.12元；快手（1024）跌1.12%，報28.38元；網易（9999）跌0.87%，報193.5元。
聯想（992）升1.03%，報25.52元。
寧德時代（3750）績後急挫10.1%，報370.2元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.29%，報51.05元；華虹宏力（1347）升0.14%，報73.45元。
滙控（005）升1.04%，報146.2元。友邦（1299）跌0.41%，報72.4元。
泡泡瑪特（9992）跌4.18%，報130.7元。