SpaceX季績遠勝預期　AI業務收入飆升逾8倍　研與Tesla合併

截至9月底的第三季度，人工智能業務收入大升8.3倍至75.6億美元，去年同期為8.13億美元，錄得利潤約4.31億美元，首次超越星鏈業務成為最大的收入來源；上季星鏈業務的連接服務收入大升69%，至52.5億美元，利潤近倍升至23.7億美元，繼續為公司最大的收入來源；至於航天業務，就虧損約700萬美元。

富商馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX第三季業績遠勝預期，由虧轉盈，淨利潤44億美元，遠高於市場預期，去年同期則虧損約10.5億美元；營業收入約146億美元，按年大升1.6倍，亦勝預期；每股盈利35美仙。馬斯克在社交媒體上表示，SpaceX在2028年收入有望達到1萬億美元。

期內，集團上季整體資本開支近196億美元，當中AI業務資本開支164億美元，佔整體的逾八成，但略低於市場預期。

馬斯克：成立委員會討論合併事宜

馬斯克表示，SpaceX和特斯拉（Tesla）已成立特別委員會商討合併事宜。不過，由於他是利益關聯方，因此無法參與討論，而合併亦需要得到股東支持。

馬斯克在業績報告電話會議上稱，將SpaceX與Tesla進行合併是好主意，合併都能讓雙方獲益。