內地星巴克Starbucks周四起「消費入座」　香港兩店上月堂食限90分鐘

連鎖咖啡店星巴克Starbucks在中國內地進一步規範門店座位使用安排。內媒《澎湃新聞》報道，星巴克中國宣布，10月22日起在全國門店實施「消費入座」，門店將擺放相關提示牌，並為員工提供統一服務指引，強調「規則清晰，但執行會保有溫度」。 「規則清晰但執行會保有溫度」 星巴克表示，營運期間會為員工提供統一服務指引及必要支援，員工亦會遵循友善的溝通原則，妥善處理顧客合理的突發需求及特殊情況。如遇到孕婦、行動不便人士等需要協助的顧客，員工將優先提供幫助。公司又表示，將持續投入資源改善門店體驗，與顧客共同維護「第三空間」的美好體驗。

事實上，星巴克9月已在香港兩間分店推出新措施以減少顧客長時間佔用座位情況，沙田新城市廣場及葵芳新都會廣場分店實施90分鐘堂食安排，每日上午11時至下午6時生效。顧客需由店員安排入座，並獲發一張列明檯號及入座時間的「限時卡」。每名堂食顧客須購買最少一杯飲品或一件食品，並可享90分鐘堂食時間。若顧客希望逗留更長時間，在店內座位供應許可下，可透過額外消費延長使用時間；如期間有其他顧客輪候座位，則需重新排隊及再次消費後方可重新入座。