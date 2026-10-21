內地星巴克Starbucks周四起「消費入座」　香港兩店上月堂食限90分鐘

連鎖咖啡店星巴克Starbucks在中國內地進一步規範門店座位使用安排。內媒《澎湃新聞》報道，星巴克中國宣布，10月22日起在全國門店實施「消費入座」，門店將擺放相關提示牌，並為員工提供統一服務指引，強調「規則清晰，但執行會保有溫度」。
「規則清晰但執行會保有溫度」
星巴克表示，營運期間會為員工提供統一服務指引及必要支援，員工亦會遵循友善的溝通原則，妥善處理顧客合理的突發需求及特殊情況。如遇到孕婦、行動不便人士等需要協助的顧客，員工將優先提供幫助。公司又表示，將持續投入資源改善門店體驗，與顧客共同維護「第三空間」的美好體驗。
事實上，星巴克9月已在香港兩間分店推出新措施以減少顧客長時間佔用座位情況，沙田新城市廣場及葵芳新都會廣場分店實施90分鐘堂食安排，每日上午11時至下午6時生效。顧客需由店員安排入座，並獲發一張列明檯號及入座時間的「限時卡」。每名堂食顧客須購買最少一杯飲品或一件食品，並可享90分鐘堂食時間。若顧客希望逗留更長時間，在店內座位供應許可下，可透過額外消費延長使用時間；如期間有其他顧客輪候座位，則需重新排隊及再次消費後方可重新入座。
星巴克香港及澳門當時回覆《am730》指，90分鐘堂食安排目前適用於沙田新城市廣場分店及葵芳新都會廣場分店，有關安排旨在改善繁忙時段的座位管理及顧客體驗，讓更多顧客能享用店內空間，相關安排是因應個別分店的實際營運情況、人流及座位使用情況而制定。至於未來會否再於其他分店實行，星巴克稱會因應個別分店的營運情況及顧客需求，持續檢視相關安排，並適時作出調整。