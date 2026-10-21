內地9月青年失業率回落至18%　仍高於去年同期

內地9月青年失業率結束連續兩個月升勢，由8月的18.9%回落至18%。(資料圖片/路透社)

國家統計局周三（21日）公布，內地9月青年失業率結束連續兩個月升勢，由8月的18.9%回落至18%，但仍高於去年同期的17.7%。

9月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18%，按月下降0.9個百分點，較去年同期的17.7%則高出0.3個百分點。

其他年齡組別方面，不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.4%，按月下降0.1個百分點，按年則上升0.2個百分點；30至59歲勞動力失業率維持在3.9%。

國統局發表分析指，隨着高校畢業生逐步落實工作崗位，9月青年失業率有所回落。