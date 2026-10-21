APEC財長會閉幕　藍佛安：會議取得圓滿成功

一連兩日的亞太經合組織（APEC）財長會閉幕，財長會主席、國家財政部部長藍佛安在新聞發布會上表示，在與會各方的大力支持和共同努力，以及在香港政府的高質量服務保障下，會議完成各項議程，達成一系列務實成果，取得圓滿成功。

藍佛安表示，在過去一天半的會議中，議會各方圍繞財經領域重點議題進一步作出坦誠、深入、富有建設性的交流，會議核准並發表 APEC財長聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，為亞太經濟體深化財經合作，明確了方向和提供了指引。