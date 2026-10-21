APEC財長會閉幕　藍佛安：會議取得圓滿成功

一連兩日的亞太經合組織（APEC）財長會閉幕，財長會主席、國家財政部部長藍佛安在新聞發布會上表示，在與會各方的大力支持和共同努力，以及在香港政府的高質量服務保障下，會議完成各項議程，達成一系列務實成果，取得圓滿成功。
藍佛安表示，在過去一天半的會議中，議會各方圍繞財經領域重點議題進一步作出坦誠、深入、富有建設性的交流，會議核准並發表 APEC財長聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，為亞太經濟體深化財經合作，明確了方向和提供了指引。
他提及，同時會議亦形成兩份專業領域成果文件，並對APEC青年財經人才交流合作項目進行總結，包括加強宏觀經濟政策溝通協調、攜手應對外部風險挑戰；推進財經領域務實合作、助力亞太經濟長期可持續發展；深化區域一體化進程、推動構建亞太共同體。
藍佛安提及，在支持民生發展的財政政策方面，各方強調支持民生發展與投資於人，在促進家庭消費、提振內需、提高生產力方面發揮重要作用，同時要加強財經紀律、確保財政可持續性。
他指在青年財經人才交流合作方面，中方發起並舉辦的APEC青年財經人才交流合作項目，各方高度肯定項目成效，支持繼續加強亞太青年財經人才能力建設和經驗交流。
藍佛安又表示，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織、地緣衝突影響外溢擴散，世界經濟增長面臨多重挑戰，同時人工智能等新一輪科技革命和產業變革，加速演進，為全球共同發展帶來新機遇，APEC作為亞太地區主要經濟合作平台，在促進成員開放合作，加強宏觀政策協調上，展現出更大擔當，中國高度重視與亞太經濟體的互利合作。